Il volto di Dazn ha pubblicato su Instagram un post in cui si mostra con un look super elegante, ma con un tocco sensuale

Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Le feste si avvicinano e oltre alla, quasi sempre, inevitabile corsa ai regali, si inizia a pensare a cosa sfoggiare per i vari pranzi, cene e appuntamenti mondani.

Non è una scelta facile, anche perché non sempre si hanno occasioni per provare a sperimentare con i look, per uscire dalla propria comfort zone, per sfoggiare capi diversi dal solito e che magari si scopre essere perfetti per noi.

Lo stile passepartout? Ce lo suggerisce Diletta Leotta che, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, si mostra con un completo à la garçonne che le sta d’incanto e la fa risultare elegante, ma con un pizzico di carattere (e una buona dose di sensualità).

Diletta Leotta, il completo grigio è il capo perfetto per le feste

Diletta Leotta riesce a essere sensuale in ogni occasione, complice la sua bellezza che cattura l’attenzione, ma anche un fisico straordinario, che lei riesce a enfatizzare con i capi più diversi.

Questa volta ha optato per un completo dal taglio maschile, look perfetto per tutte, da sfoggiare durante le feste (ma adatto anche per uscite speciali, o per impegni professionali). Elegantissima e sensuale, chic e di carattere, la presentatrice ha pubblicato alcuni scatti su Instagram in cui mostra questo stile che enfatizza il suo fascino.

Pantaloni ampi, dalla vita abbastanza alta, ma sotto l’ombelico, con una giacca oversize dello stesso tessuto e colore. La conduttrice la sfoggia lasciata aperta, rivelando che il capo indossato sotto è un classico panciotto.

E se, in genere, questo particolare indumento viene proposto con una camicia, Diletta Leotta lo ha indossato senza nulla sotto. Un dettaglio molto sensuale e che dona un tocco più sbarazzino al look. La pancia, infatti, rimane scoperta e la conduttrice mette in mostra gli addominali scolpiti.

A completare il tutto i dettagli che, se scelti in maniera sapiente, possono fare la differenza in un look. Nel suo caso ha optato per una borsa argento, con catena in metallo, braccialetti, anelli e smalto rosso. Il make-up, invece, è leggero con le labbra messe in evidenza da una tinta nude e gli occhi sottolineati da un mascara nero.

Un look à la garçonne che la rende bellissima e di classe, ma senza rinunciare a un pizzico di sensualità. La conduttrice sportiva, in più di un’occasione, si è mostrata con outfit che vanno bene per tutte e da copiare. Come di recente quando, impegnata sui campi da calcio, aveva sfoggiato una giacca super glamour, abbinata a dei classici jeans e a un maglione a collo alto.

Il periodo più bello: Diletta Leotta brilla di felicità

E a guardarla si nota che Diletta Leotta è più bella del solito, sembra infatti che questo periodo di profonda gioia influisca anche sul suo aspetto. Brilla di felicità, del resto le emozioni sono tante e lei non le nasconde. Diventata mamma di Aria il 16 agosto, lo stesso giorno in cui è nata lei, ha raccontato le sue emozioni in un’intervista rilasciata a Verissimo in cui aveva rivelato: “Ora ogni sorriso di Aria è una gioia immensa”.

Proprio di recente, poi, ha pubblicato un video in cui la si vede insieme alla sua bambina nella casa addobbata per il Natale.

Tante prime volte, tanti momenti indimenticabili, che il volto di Dazn ogni tanto condivide con i propri follower. E una cosa si nota al primo sguardo: Diletta Leotta è raggiante come non mai.