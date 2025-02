Sonia Bruganelli ha mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex marito Paolo Bonolis ma per il suo compleanno è cambiato tutto

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Un compleanno diverso, quello di Sonia Bruganelli, che lo scorso 20 febbraio ha festeggiato i suoi primi 51 anni. La produttrice tv, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, ha festeggiato la ricorrenza insieme al compagno Angelo Madonia e poi con Paolo Bonolis, il suo ex marito. È stata lei stessa a definirlo come qualcosa di molto diverso dalla realtà, specificando inoltre che non festeggia in maniera canonica da quando aveva 49 anni. La reunion con l’ex, insieme all’amministratore di Mediaset Premium Marco Leonardi e alla sua compagna Francesca è da intendersi come una cena tra amici.

Sonia Bruganelli, doppio compleanno con l’ex Paolo Bonolis

“Di solito se faccio qualcosa, la faccio la sera prima”, dichiara Sonia Bruganelli, che la sera prima del suo compleanno ha festeggiato con il suo compagno Angelo Madonia. Il rapporto con il suo ex marito rimane comunque solido, visto che condividono l’amore per i loro tre figli, e insieme portano avanti i progetti televisivi che hanno concepito insieme prima che si separassero quasi due anni fa.

Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, aveva anche ammesso di aver tradito Paolo Bonolis prima che nascesse la prima figlia Silvia e di averglielo raccontato al momento della separazione. La reazione di lui non sarebbe comunque stata delle migliori, probabilmente perché si aspettava qualcosa di diverso da lei, ma da quello che si vede adesso, il loro legame è rimasto buono.

“Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando appunto hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo, dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti né fati del male. Quindi superato un primo periodo che è stato triste per entrambi…”, sottolinea Sonia Bruganelli, che con queste parole si riferisce alle troppe voci che si sono rincorse in merito alla fine del loro matrimonio.

“Io pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così”, dichiara la produttrice tv, che ha avuto i figli al suo fianco in ogni decisione. “Sono lucidi, perché ragionano e non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, ma è normale, paradossalmente forse c’è stata poi proprio una consapevolezza anche di come si possa essere persino dei genitori migliori”. E conclude: “Io e Paolo oggi ci guardiamo e non abbiamo nulla da chiederci”. Oggi i due coniugi sono vicini di casa.

L’amore con Angelo Madonia

“Non ho sabotato il mio lavoro facendo parlare d’altro. Non era la prima volta che accadeva quella dinamica. A volte non si è più pronto a rispettare quel ruolo perché ti stai allargando e crescendo. Ero arrivato al limite”, ha spiegato Angelo Madonia a La volta buona ospite da Caterina Balivo e riferendosi alla sua esperienza a Ballando con le stelle. E qui ha anche parlato del rapporto con la sua compagna che sarebbe in continua crescita.

“Dopo un anno insieme siamo ancora in crescita, un rapporto bellissimo. Non abbiamo ballato insieme per proteggere la nostra relazione. La macchina di Ballando ti avvolge sotto tutti i punti di vista e ho cercato anche io di contribuire. Siamo una famiglia allargata, abbiamo vissuto le nostre vite, lei con tre figli e io con due bimbe, ma non è faticoso. Quando c’è il bene, c’è una relazione sana non c’è fatica”, ha evidenziato il ballerino, che oggi è anche un insegnante della Peparini Academy.