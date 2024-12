Sonia Bruganelli accusa Marco Salvati a Belve, lui replica: “Ci penseranno i miei legali”

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

L’intervista a Belve potrebbe costarle caro: Sonia Bruganelli è stata ospite di Francesca Fagnani e con la giornalista ha parlato del rapporto con il suo ex marito, di maternità e dell’avventura a Ballando con le stelle. Ma non solo: durante la chiacchierata l’autrice tv ha voluto replicare anche alla querelle nata con Marco Salvati, ex collaboratore di Paolo Bonolis, scoppiata qualche tempo fa su X.

Sonia Bruganelli a Belve, la polemica con Marco Salvati

L’intervista a Sonia Bruganelli era una delle più attese di Belve: l’ex concorrente di Ballando con le stelle non si smentisce mai con il suo stile tagliente e autoironico, pronta a raccontarsi a 360 gradi con grande sincerità. In tanti attendevano rivelazioni sul rapporto con Paolo Bonolis e non sono stati delusi: l’autrice tv ha parlato del loro amore ormai finito, ma anche dell’avventura nello show di Milly Carlucci.

Bruganelli però ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando della querelle con Marco Salvati, ex collaboratore di Bonolis, che qualche tempo fa su X aveva scritto: “Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Parole che evidentemente non sono piaciute all’ex opinionista del Grande Fratello, che ha voluto rispondere durante la chiacchierata con Francesca Fagnani: “Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto”, ha dichiarato Bruganelli nello studio del programma di Rai2.

“Stiamo parlando di cose gravi, tant’è che se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere. La decisione è stata di Paolo che non c’era, e che ha saputo cos’è successo al lavoro. Quindi non poteva presentarsi il giorno dopo ed avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose ad una donna, alla madre dei suoi figli e anche alla produttrice del programma”.

Dopo le dichiarazioni a Belve non si è fatta attendere la replica di Salvati, che sempre tramite X ha fatto sapere: “Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali”.

Sonia Bruganelli, la separazione da Paolo Bonolis e la storia con Angelo Madonia

Con grande schiettezza, Sonia Bruganelli ha parlato dei tradimenti durante il matrimonio con Paolo Bonolis: “Ho tradito di più. Gliel’ho detto quando ci siamo separati. Potevo non farlo. Non so se lo sapeva, magari c’è sempre un orgoglio, magari è qualcosa che aveva pensato. Non era contento. Anche lì, rischi che l’immagine che lasci è la peggiore. In questa volontà di sincerità, egoisticamente, non sono riuscita a non liberarmi. Non l’ho lasciato col dubbio di cose che lui avrebbe potuto presumere”.

Ma c’è stato spazio anche per parlare del suo nuovo amore, quello sbocciato a Ballando con le stelle con Angelo Madonia: “Sto bene, però mi sono resa conto che quest’uomo si è avvicinato a me e si è preso una serie di strali, mi dispiace molto. Mi sono imposta e mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto ai tempi con Paolo, che è quello di tutelare tutto quello che è, che sarà e che potrà essere“.