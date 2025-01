Fonte: IPA Paolo Bonolis

Sono passati quasi due anni dalla separazione da Sonia Bruganelli, ma Paolo Bonolis ha decisamente altro per la testa. Il conduttore romano, in procinto di tornare in onda con il suo Avanti un altro, ha parlato per la prima volta della possibilità di rifarsi una vita dopo la fine del matrimonio con la produttrice tv, senza (stavolta) lasciare spazio a dubbi. La sua vita è cambiata rapidamente, sebbene la famiglia sia rimasta unita, e oggi sono inevitabilmente variate le sue priorità come uomo e come professionista.

Paolo Bonolis parla del nuovo amore dopo Sonia Bruganelli

Una ragazza bionda, una foto e la possibilità di un nuovo amore che si affacciava sulla vita di Paolo Bonolis. Questo è quello che sembrano suggerire le foto che lo ritraevano insieme a Titty, ex tentatrice di Temptation Island, che però non lasciavano intendere l’inizio di una nuova relazione. Di questo, lui, non ha mai parlato davvero ma le sue parole a Corriere della Sera chiudono ogni tipo di spiraglio anche solo sull’eventualità di un nuovo amore dopo Sonia Bruganelli: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Il rapporto con Sonia Bruganelli è oggi solidissimo e si è mantenuto soprattutto per il bene dei tre figli che condividono: “Abbiamo tre figli, ci vuole armonia… come si dice? Genitoriale, ecco”. Lei ha voltato pagina al fianco di Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le stelle e padre di due figlie. Con il suo ex marito ha trascorso gran parte delle feste, insieme ai figli che sono legatissimi anche ai fratelli Martina e Stefano che vivono da sempre negli Stati Uniti e che li hanno già resi zii.

Le parole sulla separazione da Sonia Bruganelli

C’era aria di crisi da tempo, ma l’annuncio ufficiale della separazione è stato dato a giugno 2023. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno trascorso insieme oltre 20 anni della loro vita e, anche ora che il matrimonio è finito, continuano a volersi bene. Lui ha però dichiarato di non essere stato davvero d’accordo con la decisione di mettere la parola fine al loro legame, ma che si è dovuto rassegnare per il bene di tutti: “L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto”.

La sua ex moglie, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, aveva inoltre dichiarato di averlo tradito e di averglielo rivelato solo al momento della separazione: “L’ho tradito più io e gliel’ho detto quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”, aveva dichiarato su Rai2. Oggi condividono l’amore per la famiglia e il ricordo del bene che si sono voluti per moltissimi anni.