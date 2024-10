Sonia Bruganelli prova un grande senso di colpa nei confronto del suo ex marito: ecco come stanno le cose al momento

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Una delle interviste più attese di questa stagione di Domenica In è senza dubbio quella a Sonia Bruganelli, che si è svolta oggi, domenica 27 ottobre. Il ben noto personaggio televisivo è da anni sulla bocca di tutti, nel bene e nel male.

È sempre difficile riuscire a interpretare il suo pensiero, dal momento che non si ha bene un’idea dei confini del suo lato reale e del suo personaggio. Svariati i temi fronteggiati in questa chiacchierata nello studio di Rai 1, dalla morte di suo padre alla storia con Angelo Madonia.

La morte del padre e Paolo Bonolis

Uno dei grandi e drammatici snodi dell’esistenza di Sonia Bruganelli è stata la morte di suo padre. Un momento che l’ha sconvolta e che, parole sue, ha cambiato la sua vita: “È morto in cinque minuti. Aveva 70 anni, non fumava o beveva. Una sera si è sentita male, ha chiesto una camomilla a mia mamma e lei è andata a fargliela. Quando è tornata, lui non c’era più. Era morto”.

A Mara Venier ha poi svelato il segreto del suo personaggio. In passato passava all’attacco per tentare di dimostrare a tutti d’essere all’altezza del ruolo ottenuto. Una forma di insicurezza, legata soprattutto al fatto d’essere sposata con un uomo importante, lavorando in un ambiente molto ambito.

“Sono stata, forte, un tramite per arrivare. Molte persone accanto a lui mi hanno usata, dicendo ‘Sonia ha detto o fatto’. Per anni ho avuto la nomea d’essere quella che decideva per Paolo Bonolis, ma non era assolutamente vero. Lui è un uomo di 60 anni con una testa enorme. Decideva da solo”.

In passato ha interpretato un personaggio, quello della donna aggressiva e cattiva. Ora dice d’essere sempre la stessa di prima, anche se con una differente consapevolezza di vita.

Ballando con le Stelle e Angelo Madonia

L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata di certo ricca di alti e bassi. Dopo aver preso parte come opinionista al Grande Fratello VIP, senza un incredibile successo, si era parlato di lei per la giuria del programma di Milly Carlucci.

Ecco come sono andate realmente le cose: “Ho incontrato Milly Carlucci perché mi era arrivata la proposta di partecipare come ballerina. Era dopo il primo anno al GF e le ho detto di no. Le ho spiegato che al massimo avrei potuto fare la giurata. La giuria però non è cambiata e l’anno dopo Milly me lo ha richiesto. Vivendola da dentro, mi sono poi accorta di come i giudici siano un unico blocco, un solo personaggio. Mi sono accorta che non sarei stata adatta lì dentro”.

Sul fronte gossip, infine, c’è grande curiosità in merito alla sua storia con Angelo Madonia. C’è chi sostiene sia ormai tutto finito ma la diretta interessata non scende troppo nei dettagli. A dire il vero durante l’intervista non lo cita neanche.

Risponde però a una domanda diretta su un possibile “moroso”. Ecco come si sente oggi: “Devo ancora capire cosa voglio dalla vita, perché se non lo capisco faccio soltanto morti e feriti. Non so quale sarà il mio futuro. Vorrei solo essere un punto di riferimento per i miei figli. Al momento ho un grande senso di colpa perché ho interrotto un matrimonio senza che ci fossero motivi gravi. Ora devo fare i conti con me”.