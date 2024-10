Fonte: IPA Sonia Bruganelli

La situazione sentimentale di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia è al centro della cronaca rosa: dopo l’intervista da Mara Venier a Domenica In, si è scatenata una certa curiosità morbosa, come sempre avviene in questi casi, riguardo alla presunta crisi, e addirittura si parla di rottura. Ma come stanno davvero le cose? La Bruganelli, che al momento è concorrente a Ballando con le Stelle, ha rotto il silenzio su Instagram, commentando alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Sonia Bruganelli parla di Angelo Madonia su Instagram

Dopo una separazione, soprattutto di un amore durato anni, con cui si è condiviso tutto e si è creata una famiglia, non è mai facile ricominciare. Ripartire in amore, poi, richiede il suo tempo, perché la fretta non è mai una buona consigliera. Lo sa bene Sonia Bruganelli, che, dopo la separazione da Paolo Bonolis, ha avuto un flirt con Angelo Madonia.

“Ora devo capire che voglio dalla mia vita altrimenti faccio solo morti. Voglio vivere per quello che sento, cercando di essere un punto di riferimento per i miei figli. Il senso di colpa in questo momento è enorme perché ho interrotto un matrimonio senza gravi motivi. Ti senti sempre di dire che avrei potuto aspettare, pensarci”, queste le parole a Domenica In, da Mara Venier, che hanno lasciato intendere un periodo di stasi nel rapporto con Madonia.

Nella giornata di ieri, un utente ha fatto notare a Deianira Marzano, esperta di gossip, la “sparizione” di alcune foto dal profilo della Bruganelli. “Nessuno ha fatto caso che la Bruganelli e Madonia hanno cancellato il poco di foto che avevano su Instagram? È tutto finito”, e non si è fatta attendere la replica della Bruganelli su Instagram. “Io e Angelo Madonia non abbiamo mai, volutamente, pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato. P.S le storie si cancellano dopo 24 ore”. D’altro canto, anche Madonia ha condiviso la storia, aggiungendo: “Dovete ancora aspettare”.

Le difficoltà di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle

Insomma, tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non sembra esserci stata una rottura sentimentale. Per l’opinionista e produttrice televisiva, in particolare, è un periodo “tosto”: a Ballando con le Stelle, è spesso (e volentieri, aggiungiamo) oggetto di critica da parte della giuria. L’esperienza nel talent condotto da Milly Carlucci le sta permettendo di scoprire nuove cose su di lei, ma anche di mostrarsi al pubblico in tutta la sua personalità.

“A questo giro ci sto provando, non perché voglio diventare una ballerina ma perché mi sto rendendo conto che tante cose che pensavo fossero scelte, volute, in realtà si erano consolidate in me. La vita ti segna, ti cambia, e spesso non te ne rendi conto”. Ha raccontato di non essere riuscita a lasciarsi andare, ma che, alla fine, passo dopo passo, ce l’ha fatta. Un percorso non facile, ma lei ha le “spalle per poterlo affrontare”. “Sto ammettendo di essere stata non attenta, indifferente. (…) Penso di essere naturale e costruita. Quando si va in tv un pochino siamo tutti costruiti. Anche la naturalezza può essere costruita”.