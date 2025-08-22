Caso Bova, Corona rivela: “Più di dieci donne”. Il ricorso

Fabrizio Corona è tornato sul Caso Bova e ha rilasciato delle rivelazioni sul suo conto. Il Re dei paparazzi ha promesso anche ricorso contro il Garante della Privacy

Fabrizio Corona torna sul caso Bova

Ancora una volta è stato Fabrizio Corona a lanciare il caso dell’estate, ripreso da tutte le pagine di cronaca rosa nazionale. Il Re dei Paparazzi, infatti, ha rivelato un presunto tradimento di Raoul Bova, ai danni della compagna Rocío Muñoz Morales, pubblicando un suo audio messaggio indirizzato a Martina Ceretti.

L’attore ha deciso di controbattere alle rivelazioni di Fabrizio Corona affidandosi alle vie legali e, nella giornata del 21 agosto 2025, ha ottenuto la sua prima vittoria, visto che il Garante della privacy ha intimato all’esperto di cronaca rosa di cancellare la porzione della puntata del suo podcast che riportava l’audio dell’artista.

Fabrizio Corona ha deciso di non arrendersi davanti a questa decisione e, dalle sue Instagram stories, ha lanciato delle nuove rivelazioni scottanti sul conto di Raoul Bova.

Fabrizio Corona, le nuove rivelazioni

Fabrizio Corona ha reso pubblico un audio messaggio di Raoul Bova a Martina Ceretti, sua presunta amante, scatenando la reazione di Rocío Muñoz Morales, che avrebbe deciso anche di combattere legalmente per ottenere la custodia esclusiva delle bambine avute dalla reazione con l’attore.

L’artista ha provato a difendersi dalle accuse del Re dei paparazzi affermando che la relazione con l’attrice si era già conclusa da tempo ma, adesso, Fabrizio Corona ha deciso di lanciare delle nuove rivelazioni su Raoul Bova, avvicinando il suo nome ad altre donne: “Non c’interessa fare la guerra con lui. Dopo la puntata, abbiamo raccolto testimonianze di più di dieci donne con cui avrebbe avuto rapporti negli ultimi quattro anni, come nel caso di una relazione che va avanti da tre anni, documentata da chat e audio, con una donna di nome Flaviana Basta”.

Secondo quanto affermato da Fabrizio Corona, l’attore avrebbe avuto, quindi, delle altre relazioni mentre faceva coppia fissa con Rocío Muñoz Morales e, siccome queste donne non gli avrebbero dato il consenso alla pubblicazione dei loro audio, ha affermato che non effettuerà delle nuove rivelazioni a riguardo: “La vicenda, per noi, si chiude qui. Bova per noi è e rimane un essere speciale dal sorriso meraviglioso e gli occhi sssspaccanti”.

Fabrizio Corona pronto al ricorso

Il Garante della Privacy ha intimato a Fabrizio Corona di rimuovere l’audio privato di Raoul Bova dalla puntata di Falsissimo che lo vedeva protagonista, ma lui ha svelato di essere pronto a fare ricorso contro questa decisione che ritiene ingiusta: “Un tale Garante della Privacy, istituto costituito nel 2018 e che non ha nulla a che vedere con il Codice Civile o il Codice Penale, su ordine del circolino milanese, ha ordinato al nostro programma la rimozione dell’audio di Raoul Bova all’interno della puntata, senza alcuna istruttoria. Ci è stata concessa la possibilità di fare ricorso, che siamo certi vinceremo”.

Il Re dei paparazzi ha voluto sottolineare il suo diritto d’espressione e di cronaca e ha promesso una battaglia legale contro la decisione che l’ha raggiunto: “Certamente non ci fermeremo davanti a un provvedimento insulso che, senza processo, istruttoria o approfondimento, impone la rimozione di un contenuto salvo poi consentire un’opposizione formale. Ma questa è l’Italia”. In ogni caso Fabrizio Corona ha deciso di cancellare, almeno momentaneamente, l’audio di Raoul Bova.