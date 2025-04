Fuorisalone 2025, le installazioni da favola all’Università degli Studi di Milano

La Milano Design Week 2025 è iniziata e prosegue fino al 13 aprile. Uno dei punti nevralgici del Fuorisalone è l’Università degli Studi dove si possono trovare installazioni affascinanti come The Amazing Plaza.

Fuorisalone 2025, The Amazing Plaza reinterpreta la piazza italiana

Tra le installazioni presenti al Fuorisalone 2025 in via Festa del Perdono 7 all’Università degli Studi di Milano c’è The Amazing Plaza. Si tratta di una reinterpretazione in chiave contemporanea della piazza italiana, storico cuore pulsante della vita sociale e commerciale. Al centro dell’installazione, un padiglione diventa il fulcro dell’esperienza, racchiudendo elementi di straordinario valore.

The Amazing Plaza presenta un’ampia selezione di prodotti per la casa, l’arredamento, l’illuminazione, la smart home e accessori tecnologici, da quelli più accessibili a quelli più ricercati, con particolare attenzione ai prodotti realizzati dalle piccole e medie imprese italiane.

L’installazione, presentata da Amazon studio internazionale MAD nell’ambito della mostra-evento Interni Cre-Action, si trova nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano ed è visitabile liberamente fino al 17 aprile.

Fonte: DiLei

MAD ha concepito The Amazing Plaza come un’esperienza di architettura fatta di scoperte e riflessi, valorizzata dagli elementi luminosi creati da Artemide. Gli spazi sono arricchiti da un paesaggio sonoro immersivo a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e del Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università degli Studi di Milano, e completati da un’esperienza di realtà aumentata sviluppata da Viewtoo, che guida i visitatori alla scoperta degli elementi più significativi dell’installazione, creando un dialogo dinamico tra ambiente reale e virtuale.

Fuorisalone 2025, una Catasta poetica

Nel Cortile d’Onore dell’Università Statale Rubner Haus presenta l’installazione in legno Catasta progettata da AMDL Circle e Michele De Lucchi.

Ha la forma di una piccola casa con un grande tetto spiovente che ricorda quello di un tempio antico. È una struttura costruita in assi di legno sovrapposte, in un senso e nell’altro, fino a formare una composizione disciplinata, scandita da rapporti di distanza e di vuoto. Le assi accostate permettono alla luce di filtrare, lasciando al visitatore la possibilità di guardare attraverso e invitando alla scoperta. La luce zenitale fende lo spazio attraverso un cono ottico definito dal foro sulla copertura. Un nido di uccellini abita il vuoto interno e un cinguettio ne suggerisce la presenza, predisponendo un momento di intimità, lieve e poetico.

Fonte: Ufficio stampa - Rubner Haus

Fuorisalone 2025: Kalos, il caleidoscopio della cultura

Kalos, il Caleidoscopio della Cultura – progettata dall’artista e designer Celia Stefania Centonze, è collocata all’ingresso dell’Aula Magna, come parte del progetto espositivo CRE-Action. Si tratta di una straordinaria installazione che celebra Gorizia e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

L’installazione nasce come un percorso artistico immersivo ed è ispirata al progetto “GO! Pharus – l’Obelisco della Cultura” che Centonze ha progettato in collaborazione con Marco Nereo Rotelli per GO! 2025 – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, su invito del Comune di Gorizia. Un’opera monumentale, che si erge come un faro di pace, simbolo di unione tra i popoli, che a breve sarà installata nella piazza della Casa Rossa della città.

La sua forma archetipica rappresenta la solidità delle radici storiche di Gorizia e la sua proiezione verso un futuro di convivenza pacifica.

Fonte: Ufficio stampa - Kalos, il caleidoscopio della cultura

Le altre installazioni alla Statale

Fonte: DiLei

Wind Labyrinth di Piero Lissoni per Sanlorenzo (Cortile del Settecento) TAM TAM. Tempio, Azione, Movimento di Alvisi Kirimoto per Corepla (Cortile d’Onore) A Beat of Water di BIG (Bjarke Ingels Group) per Roca (Cortile d’Onore) MAGMA. Alle origini della creatività di One Works per Atlas Concorde e Mapei (Cortile d’Onore) Oasis of Happiness di Pangea per Fidenza Village e The Bicester Collection (Cortile d’Onore) MCZ con I feel cool (Cortile del Settecento) Beyond the Golden Age? di Studio Marco Piva per Saint-Gobain (Cortile d’Onore) Echoes di Francesco Librizzi per Dàmeda (Cortile d’Onore) The Gift di Chen Yaoguang (Cortile d’Onore) Drifting Yǎo di Wu Bin – W.DESIGN per Empire (Cortile d’Onore) Extraceleste (Cortile d’Onore) Cashew Rain di Bruno Simoes per ApexBrasil (Loggiato Ovest) Tetras di SOM per Artemide (Loggiato Est) Portico di Annabel Karim Kassar per Annaka (Hall Aula Magna) Riflessi Sul Mare di Christian Grande per Besenzoni (Sottoportico Cortile d’Onore) Layers di Silvio De Ponte (Sottoportico Cortile d’Onore) Re-Flections di Ludovica Diligu per Labo.Art (Sottoportico Cortile d’Onore) Simona Ottieri per Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia (Sottoportico Cortile d’Onore) Shards of Infinity di Danilo Ramazzotti per Novabell (Sottoportico Cortile d’Onore) The Light In The Darkness di Viruta Lab per Tile of Spain (Sottoportico Cortile d’Onore) La Poltrona del Viaggiatore di Marco Merendi e Diego Vencato (Sottoportico Cortile d’Onore) People di BI.CI. Progetti e Arredamento e Dainelli Studio (Outdoor Lounges)