La cuffia per l’asciugatura è quello che ti serve per capelli splendidi (e costa meno di 10 euro)

La cuffia asciugacapelli è l'accessorio più cool del momento per uno styling come dal parrucchiere (a meno di 10 euro)

La cuffia asciugacapelli da usare a casa è tutto quello che ti serve per avere dei capelli stupendi, come dal parrucchiere. Il costo? Meno di 10 euro, per un risultato che ti lascerà a bocca aperta.

A dirlo sono le recensioni entusiastiche di utenti che hanno scoperto un accessorio super pratico da usare a casa per sentirsi in un salone di bellezza fra maschere, trattamenti e styling.

A cosa serve la cuffia asciugacapelli

Amica dello styling e accessorio indispensabile per chi vuole prendersi cura dei capelli, la cuffia asciugacapelli termica consente di asciugare la chioma in pochi minuti, attraverso un sistema molto semplice.

Ricrea infatti l’effetto del casco sotto cui tutti, almeno una volta, sono stati messi dal parrucchiere, per potenziare un trattamento ristrutturante oppure per migliorare la piega.

La cuffia infatti si collega al phon che, dopo essere stato acceso, crea un rigonfiamento all’interno grazie all’aria calda. Puoi usarla per rendere più efficace un trattamento di ricostruzione capillare, in caso di capelli sfibrati o secchi.

Ma puoi anche sfruttare la cuffia per dare volume ai tuoi capelli, definire i ricci o i capelli mossi.

Come si usa la cuffia asciugacapelli

Ma come si utilizza la cuffia asciugacapelli? Il funzionamento è semplicissimo: attacca il tubo della cuffia alla bocchetta del phon, poi indossa la cuffia. Assicurati di stringere bene il laccio, in modo che resti ancorata alla testa.

A questo punto potrai accendere il phon. Scegli la temperatura e la velocità che desideri, lasciando in posa sino a quando i capelli non saranno asciutti.

Le migliori cuffie asciugacapelli

Su Amazon si possono trovare diverse cuffie asciugacapelli, tutte con un prezzo ottimo e buone recensioni. La cuffia Bonnet costa meno di 10 euro per un accessorio indispensabile per una piega a regola d’arte. Si indossa facilmente e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La cuffia Welltop ha un costo un pochino più alto, ma sempre inferiore ai 20 euro. Consigliata per chi ha i capelli ricci e per chi vuole combattere l’effetto crespo, è apprezzata per la sua praticità e solidità.

A meno di 30 euro invece puoi avere la cuffia asciugacapelli ProfiCare, dotata di una funzione di ionizzazione e di un effetto anti fizz. L’ideale per dire per sempre addio ai capelli crespi e asciugarli in pochissimo tempo. Non solo: nella confezione sono inclusi anche diversi accessori, fra cui una spazzola per capelli sia ricci che lisci, una protezione contro il calore e un comodo gancio per appendere la cuffia dove vuoi.

Saliamo un po’ di prezzo con due soluzioni molto apprezzate su Amazon e con ottime recensioni. Il casco asciugacapelli Valera si distingue per il suo design ergonomico e la presenza di 3 regolazioni di temperatura. Pratico da usare ed efficace, offre un’esperienza simile a quella del salone del parrucchiere.

Troviamo infine l’asciugacapelli Krups, perfetto per realizzare ricci glamour e utilizzare i bigodini. Ha un funzionamento super silenzioso e leggero, con due livelli di temperatura e potenza di 600W. In più il cavo è extra lungo e la custodia compatta, per portarlo ovunque, anche in viaggio.

