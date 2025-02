Sanremo 2025, chi veste gli artisti? I nomi dietro i look più attesi

Sanremo 2025, l’attesa per i look degli artisti cresce. Da Elodie a Giorgia, passando per gli outfit di Fedez e Tony Effe: ecco chi veste i protagonisti del Festival

Il Festival di Sanremo non è solo musica, è un vero e proprio spettacolo di stile. Ogni anno, il palco dell’Ariston si trasforma in una passerella scintillante dove gli artisti raccontano se stessi non solo attraverso le loro canzoni, ma anche attraverso i look studiati nei minimi dettagli.

Con la settantacinquesima edizione ormai alle porte, cresce l’attesa per scoprire chi vestirà i protagonisti di Sanremo 2025, tra debutti sorprendenti, scelte audaci e la firma dei grandi nomi della moda italiana e internazionale.

Sanremo 2025, chi veste gli artisti?

Tra i nomi più chiacchierati di questa edizione c’è Fabio Maria D’Amato, che dopo aver curato l’immagine di Chiara Ferragni torna al Festival come stylist di Irama, in gara con il brano Lentamente.

D’Amato, con la sua nuova società Brave, è ormai un punto di riferimento nel settore, e c’è grande curiosità su come interpreterà lo stile del cantante, sempre attento alle tendenze.

Per Giorgia, invece, si tratta di una conferma: l’artista vestirà Dior, con abiti disegnati da Maria Grazia Chiuri e lo styling di Valentina Diavoli, che la segue da oltre vent’anni. Un binomio consolidato, che promette di portare in scena una femminilità sofisticata e raffinata.

Il duo Coma_Cose, noto per la sua estetica contemporanea e urban-chic, si affiderà a Valentino, sotto la guida degli stylist Tiny Idols e Pablo Patanè, mentre la talentuosa Joan Thiele, in gara con Eco, si affiderà alle creazioni avanguardistiche di Del Core, marchio che continua a conquistare il panorama internazionale con il suo design futuristico e sartoriale.

Fedez, Tony Effe ed Elodie: gli stili più discussi

Grande attesa anche per Fedez, che negli ultimi anni ha stretto un forte legame con Versace. Dopo averlo visto indossare le iconiche stampe della maison in più occasioni, tutti si chiedono se sarà ancora Donatella Versace a firmare i suoi look per Sanremo 2025. Il rapper è noto per il suo stile audace, che mixa streetwear di lusso e richiami pop, e potrebbe sorprendere con un cambio di direzione inaspettato.

Ancora più misteriosa la scelta di Tony Effe, volto di punta della scena trap italiana, che negli ultimi anni ha sperimentato con vari brand, da Gucci a Miu Miu, fino al marchio emergente PDF. Se c’è qualcuno pronto a stupire con outfit fuori dagli schemi, è sicuramente lui.

E poi c’è Elodie, regina di sensualità e glamour, che ha già dato un piccolo assaggio del suo Sanremo 2025 durante Sarà Sanremo, sfoggiando un abito drappeggiato nude firmato Mugler. La sua stylist Giulia Cova, in un’intervista a Vogue Italia, ha rivelato il lungo processo creativo dietro ogni scelta di stile: “Con Elodie cerchiamo di costruire un’immagine di donna e artista più definita, che racconti le varie sfaccettature della sua persona e del suo lavoro”. Un’anticipazione che promette serate all’insegna dell’eleganza e dell’audacia.

Il tocco sartoriale per Carlo Conti e Cristiano Malgioglio

A portare un’eleganza più classica sul palco dell’Ariston sarà Carlo Conti, che per il suo ritorno alla conduzione sceglie la sartoria fiorentina di Stefano Ricci. Il conduttore indosserà una serie di smoking su misura, con dettagli ricercati come giacche di velluto blu, rever a lancia e gemelli in oro bianco e diamanti. Un omaggio alla tradizione sartoriale italiana, che aggiungerà un tocco di sofisticatezza alla kermesse.

Decisamente più imprevedibile la scelta di Cristiano Malgioglio, che ha annunciato su Instagram che, in caso di ritardi nella consegna dei suoi abiti spediti da Tokyo, potrebbe addirittura salire sul palco in pigiama e pantofole. Provocazione o realtà? Con Malgioglio, tutto è possibile.

Geppi Cucciari e il legame con Antonio Marras

Tra le co-conduttrici più attese c’è Geppi Cucciari, che ha scelto di affidarsi ancora una volta ad Antonio Marras. Il designer sardo ha confezionato per lei una serie di abiti ispirati alla sua terra d’origine, con dettagli sartoriali e motivi che richiamano il folklore sardo.

Un’anteprima del look è già stata svelata: un abito jacquard con disegno Nuraghe, bustino steccato e scollo a conchiglia, con dettagli in paillettes a scaglie nere. Un mix di tradizione e innovazione che si preannuncia tra i più affascinanti della serata.

Il Festival come passerella di stile

Se Sanremo è la festa della musica italiana, è anche un palcoscenico per i più grandi nomi della moda. Sanremo 2025 si preannuncia un’edizione all’insegna dell’alta moda e della sperimentazione stilistica, con i riflettori puntati sugli abiti tanto quanto sulle canzoni. E mentre il countdown per l’inizio della kermesse continua, un’unica certezza rimane: gli outfit degli artisti faranno discutere e sognare tanto quanto le loro performance.