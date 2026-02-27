Lite furiosa a Sanremo 2026 per la scaletta, “due cantanti sono quasi arrivati alle mani”

Secondo indiscrezioni, al Festival di Sanremo 2026 due Big, un uomo e una donna, avrebbero litigato animatamente, arrivando quasi alle mani. Tutta colpa della scaletta

IPA Carlo Conti a Sanremo 2026

In quello che più di qualcuno ha definito il Festival della noia, scoppia lo scaletta-gate. Pare infatti che a Sanremo 2026 due cantanti siano arrivati quasi alle mani a causa dell’ordine d’uscita. Ci sarebbe stata un’accesa discussione poco prima dell’inizio della terza serata. Entrambi, infatti, avrebbero chiesto di potersi esibire intorno alle 22.

Perché a Sanremo 2026 si litiga per la scaletta

La piccante indiscrezione sul Festival di Sanremo 2026 è stata lanciata da Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast Non prendete Appunti. Due artisti in gara si sarebbero scontrati per la posizione in scaletta, che stabilisce l’ordine di esibizione durante le cinque serate.

Due di loro, a quanto pare un uomo e una donna, “hanno litigato ferocemente” per “essere piazzati a metà della scaletta” e quindi esibirsi intorno alle 22, ora in cui generalmente si verificherebbero gli ascolti più alti.

Ma di chi si tratta? “Ho saputo i nomi di questi due cantanti, non posso dirli, ma posso dire che entrambi si sono esibiti molto bene”, hanno spiegato nel podcast. Lo scontro sarebbe stato piuttosto acceso, tanto che “sono quasi arrivati alle mani” e ci sarebbe stato un “attacco femminile”.

“Due cantanti, un uomo e una donna, presenti a Sanremo, sono stati in beef (scontro) perché entrambi volevano essere posizionati al centro della scaletta, perché è l’ora in cui ci sono più ascolti. Il massimo dello share infatti arriva poco prima di metà serata. Quindi questi due sono stati in beef perché volevano la stessa cosa. Perché se ti esibisci nel momento di massimo ascolto puoi avere più voti. Dalle mie fonti ho saputo i nomi di questi due cantanti, posso dire però che entrambi si sono esibiti molto bene. Comunque sono arrivati quasi alle mani. Diciamo che c’è stato un attacco femminile”

Spulciando la scaletta della serata possiamo notare che nello slot delle 22 si sono esibiti Tredici Pietro e Raf, a seguire l’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Qualche minuto prima Sal Da Vinci, che si è addirittura commosso dopo l’ovazione del pubblico. La vicenda resta avvolta nel mistero. Per ora.

Sanremo 2026, la scaletta cambiata per Achille Lauro e Fedez

Tra l’altro non è la prima volta che la scaletta di Sanremo 2026 fa discutere. Nella seconda serata del Festival c’è stato un cambio che non è passato inosservato agli addetti ai lavori e sui social.

Il co-conduttore Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez, in gara con Marco Masini con il brano Male Necessario, ma all’ultimo l’ordine è stato cambiato e ad annunciare il duo è stata Laura Pausini.

Secondo molti Achille e Federico non sarebbero ancora riusciti a riallacciare un rapporto dopo i pettegolezzi circolati un anno fa, quando si vociferava di una relazione clandestina tra Lauro e Chiara Ferragni.

Interpellato sulla questione in conferenza stampa, Carlo Conti ha minimizzato l’accaduto, spiegando che la scaletta fornita non era stata aggiornata e c’era stato un cambio necessario.

“È stato un refuso di una vecchissima scaletta, una cosa puramente casuale – ha assicurato il conduttore e direttore artistico – Può capitare di fare una cosa o un’altra perché qualcuno non è ancora pronto. Ad esempio ho fatto fare una corsa incredibile a Lillo dal terzo piano dove sono i camerini ed è arrivato col fiatone, quindi può succedere”.

Una giustificazione che però non ha convinto i più maligni, certi che tra Achille Lauro e Fedez ci sia ancora un profondo rancore.