Sanremo 2025, le canzoni più romantiche della serata dei duetti a San Valentino

La quarta serata di Sanremo 2025 è tra le più attese dal pubblico e quest’anno coincide con una data speciale: il 14 febbraio, la festa degli innamorati. La competizione lascia spazio ai duetti, offrendo l’occasione perfetta per omaggiare la grande musica italiana (e non) con reinterpretazioni emozionanti.

Molti artisti hanno scelto di celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature, dalla passione travolgente alla dolcezza di un sentimento eterno. Ecco una selezione dei brani più romantici che ascolteremo sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2025, i brani più romantici della serata dei duetti

“Che cosa c’è” cantata da Joan Thiele con Frah Quintale

Quando si parla di romanticismo, non si può non pensare a Che cosa c’è: la canzone di Gino Paoli è infatti una delle più belle dichiarazioni d’amore della musica italiana. Il testo esprime la profondità di un amore che, più che parole, si manifesta nei gesti e nei silenzi.

Una scelta perfetta per questa serata speciale: Joan Thiele, che ha deciso di esibirsi con questo brano insieme all’amico e collega Frah Quintale, ha spiegato il motivo che l’ha spinta a proporre il pezzo: “C’erano più canzoni che mi sarebbe piaciuto portare, ma ho scelto questa perché parla d’amore ed è difficile scriverne. Mi sono chiesta: Joan ci sei mai riuscita così? La risposta è stata no. Mi piaceva l’idea di portare sul palco il bisogno di amore”.

“L’emozione non ha voce” cantata da Marcella Bella con Twin Violins

Per Marcella Bella, invece, la serata dei duetti rappresenta L’emozione non ha voce: la cantante porta sul palco la canzone di Adriano Celentano scritta da Mogol con la musica di Gianni Bella, fratello della cantante, e l’arrangiamento di Fio Zanotti. Il testo racconta un amore maturo e profondo, un sentimento che non ha bisogno di essere spiegato a parole, ma che si esprime nei gesti e nelle emozioni. Un brano che tocca corde emotive molto intense, rendendolo un classico intramontabile dell’amore.

“La cura” cantata da Simone Cristicchi con Amara

Amore, molto spesso, significa anche volontà di proteggere le persone care: ne è manifesto il testo di La cura di Franco Battiato. La canzone è un inno all’amore come protezione e dedizione assoluta: il testo racconta la volontà di prendersi cura dell’altro incondizionatamente, un concetto che rende questa canzone una delle più toccanti mai scritte sulla forza del sentimento amoroso.

Una scelta perfetta per Simone Cristicchi, che dopo aver saputo trasmettere lo stesso concetto con la sua Quando sarai piccola, canta il testo di Battiato in duetto con Amara.

“Quando” cantata da Massimo Ranieri con Neri per Caso

Impossibile non menzionare Quando, il brano di Pino Daniele che ci regala una ballata romantica che racconta la volontà di stare accanto a una persona che si ama anche quando questa è lontana. La canzone è uno dei grandi classici del cantante partenopeo, che Massimo Ranieri, altro colosso della musica italiana, ha deciso di cantare nella serata dei duetti con i Neri per Caso.

“La nuova stella di Broadway” cantata da Francesca Michielin con Rkomi

Più recente ma comunque molto apprezzata è La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini: un brano che racconta una storia d’amore moderna dove l’idealizzazione di una relazione vista come un’avventura magica è la protagonista. Un racconto fatto di atmosfere metropolitane perfette per il duo formato da Francesca Michielin e Rkomi, entrambi in gara a Sanremo 2025, che hanno scelto di portarla in duetto per questa serata speciale.

“Angelo” cantata da Modà con Francesco Renga

Menzione bonus per Angelo, la canzone che Francesco Renga ha dedicato a sua figlia Jolanda. Un brano che racconta un senso di amore e protezione diverso: quello per i propri figli. La canzone, intensa e molto romantica, arriva sul palco di Sanremo 2025 grazie a Francesco Renga, che si unisce ai Modà per la serata delle cover.