Striscia, Tapiro a Fedez per le frecciate di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni brilla sul red carpet con lo spacco stratosferico

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più in voga del momento, soprattutto nel mondo social. Ed è proprio qui che, ogni tanto, i due cadono in qualche gaffe, regalando al loro pubblico siparietti davvero divertenti. Come quando il rapper si è lasciato andare ad un sonoro rutto mentre era in diretta con sua moglie, guadagnandosi la sua frecciata di rimprovero. Striscia la notizia non ha perso l’occasione per consegnare a Fedez il Tapiro d’oro, dopo questa sua “performance” social.

Fedez, il Tapiro d’oro

Per la sesta volta, il rapper viene insignito del Tapiro d’oro di Striscia la notizia. Il motivo? Il rutto che si è lasciato sfuggire durante il live su Twitch che aveva organizzato assieme a Chiara Ferragni. Il battibecco che ne è seguito ha immediatamente suscitato l’ilarità del (numeroso) pubblico che stava assistendo alla conversazione. “Al prossimo me ne vado, veramente. È una cosa orrenda” – si è lamentata l’influencer, minacciando di abbandonare la diretta. Soprattutto perché le risate di suo marito l’avevano ormai fatta innervosire.

Fedez si aggiudica così un nuovo Tapiro, che gli è stato consegnato da Valerio Staffelli nel servizio in onda nella puntata del 2 dicembre 2021 di Striscia la notizia. “Sto diventando vecchio, ho perso lo smalto” – ha ammesso ai microfoni di Canale 5, per poi fare una promessa – “Basta rutti e scoregge”. E quando Staffelli lo ha proposto come possibile conduttore del tg satirico, il rapper non ha esitato: “Antonio Ricci, quando vuoi sono qua”. Una candidatura in piena regola, seppure solamente ironica.

Fedez, tra politica e nuovo album

Il cantante, d’altronde, non è nuovo a frecciatine sarcastiche. Basti solamente pensare ad uno dei suoi recenti appelli pubblicati tra le storie di Instagram, nel corso nel quale si candidava alle elezioni politiche del 2023. Si trattava solamente di una parodia, che tuttavia ha suscitato un certo clamore sul web. Queste sono per lui settimane piuttosto frenetiche: è appena uscito il suo ultimo album Disumano, al quale ha lavorato per tanto tempo. Un progetto che lo ha coinvolto molto anche dal punto di vista emotivo, dal momento che contiene una splendida canzone dedicata a sua figlia Vittoria.

In tutto questo, però, Fedez non ha mai dimenticato la cosa più importante: la sua famiglia. Marito e papà dolcissimo, condivide tutto il suo tempo libero con la moglie e i figli. E non si è certo tirato indietro quando è comparsa qualche difficoltà sul loro cammino, come è accaduto poco tempo fa con la secondogenita – è stata ricoverata per colpa del virus sinciziale. Insomma, gli affetti sono il valore in cui il rapper crede di più, e lo dimostra giorno dopo giorno.