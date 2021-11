Fedez, il regalo tanto atteso per la figlia Vittoria è arrivato

Chiara Ferragni, i primi 3 mesi di Vittoria

Della sua immensa gioia per essere diventato papà bis, Fedez non ha mai fatto segreto. Ed è proprio di questo che parla in una delle canzoni del suo nuovo album, un brano dolcissimo dedicato a sua figlia Vittoria. Il rapper ha deciso di fare questa splendida sorpresa ai suoi fan, un vero e proprio regalo per quella piccola donnina che ha completamente stravolto la sua vita.

Fedez, il regalo per la figlia Vittoria

Si intitola semplicemente Vittoria, ricalcando il nome della sua secondogenita, e non potrebbe essere una scelta più tenera: la nuova canzone di Fedez è molto più di questo, è una vera e propria dichiarazione d’amore per la più piccola di casa Ferragnez. Che il cantante fosse un papà dolcissimo lo sapevamo già. Il suo profilo Instagram è letteralmente costellato di splendide foto di famiglia, ritratti che ogni volta emozionano e conquistano i fan. E non sono mai mancate frasi bellissime, intrise di quel forte sentimento che lo ha travolto nell’istante stesso in cui la piccola Vittoria è venuta al mondo, solo qualche mese fa.

Fedez ha deciso di scrivere un brano dedicato a sua figlia, proprio come aveva già fatto per Leone. Stavolta si tratta di una dedica tenerissima, tra le cui righe si legge non solo la grande felicità per l’arrivo della bimba, ma anche l’emozione all’idea di vederla crescere. “Servirebbe un’altra vita e invece ho solo poche ore, e poi vorrai sentirti grande in un ostello di Berlino, vuoi già sentirti grande e lui ti aspetta in motorino” – scrive il rapper, quasi a prevedere il futuro. È lo spauracchio di ogni papà, scoprire di non essere più il solo uomo importante nella vita della figlia, e lui lo ha tradotto in versi.

La canzone è un inno all’amore, un mucchio di strofe tenute insieme da quel forte legame che l’artista ha stretto con quella piccina che gli ha rubato il cuore, e non solo un membro in più della sua splendida famiglia. Vittoria è uno dei brani contenuti nel nuovo album Disumano, che Fedez aveva già annunciato alcune settimane fa e che è uscito il 26 novembre, dopo lunga attesa. Quale regalo migliore per la sua bambina?

Fedez, l’amore per Vittoria e Leone

Fedez è solito condividere i suoi sentimenti attraverso la musica. Prima di questa bellissima canzone per Vittoria, ne aveva già dedicata una al primogenito Leone. Si tratta di Prima di ogni cosa, un brano in cui racconta l’incredibile emozione dell’aver dato al mondo una nuova vita, di vedere giorno dopo giorno sbocciare quel tenero germoglio e diventare un fiore bellissimo. Papà innamorato perso dei suoi figli, il cantante li ha portati nel suo mondo fatto di note e ha prodotto due piccoli capolavori che hanno commosso i fan.

Vittoria, arrivata solo qualche mese fa, ha distrutto i delicati equilibri di una famiglia e ciò ha richiesto un piccolo sforzo a mamma e papà per ricrearne di nuovi. Ma Fedez e Chiara Ferragni non potevano essere più felici, pronti ad affrontare le gioie e le paure di questa incredibile avventura. Solo qualche settimana fa avevano in effetti raccontato la loro grande preoccupazione per la secondogenita, ricoverata in ospedale a causa del virus sinciziale, ma la piccolina ha combattuto come una leonessa ed è presto tornata protagonista delle mille foto social dei suoi genitori.