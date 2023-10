Francesca Fagnani è tornata alla conduzione del programma televisivo Belve, che va in onda su Rai2. La nuova edizione dello show televisivo sta già riscuotendo molto successo e promette di stupire il pubblico con interviste mai banali, come anticipato dalla stessa conduttrice nel momento della presentazione dei palinsesti.

Tra i personaggi famosi che dovevano essere raccontati dalla giornalista televisiva nel corso delle diverse puntate della nuova stagione spiccava anche quello di Fedez. Ma la partecipazione del rapper allo show è saltata. Una scelta che non è piaciuta alla conduttrice del programma televisivo, che ha voluto sottolineare che è stata la Rai a scegliere di escludere il cantante dal suo programma televisivo. Striscia la Notizia ha deciso, quindi, di consegnare a Francesca Fagnani un Tapiro d’oro per la delusione provata, dopo la cancellazione dell’intervista al rapper.

Francesca Fagnani, un tapiro d’oro da Striscia la Notizia

Molti ospiti vip si sono già raccontati nello studio di Belve, nel corso delle puntate della nuova stagione. Emanuele Filiberto, a esempio, ha svelato i suoi tradimenti e Stefano De Martino ha raccontato la separazione da Belen Rodriguez. Nella lista dei personaggi che avrebbero dovuto essere intervistati nel corso delle diverse puntate di Belve da Francesca Fagnani, risultava anche il nome di Fedez. Ma, l’ospitata è saltata e non per i recenti gravi problemi di salute del rapper.

Francesca Fagnani, infatti, ha spiegato che è stata la Rai a decidere di stoppare la partecipazione di Fedez a Belve: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la Notizia

Visto il disappunto della giornalista, Striscia la Notizia ha deciso di consegnarle un tapiro d’oro e il servizio del tg irriverente andrà in onda nel corso della puntata del 4 ottobre 2023. Alle domande impertinenti di Valerio Staffelli, la giornalista ha risposto in modo diretto.

Le parole di Francesca Fagnani alla consegna del tapiro d’oro

L’ospitata di Fedez a Belve è stata bloccata dalla dirigenza della Rai. Una decisione che non è piaciuta a Francesca Fagnani che si è vista consegnare un Tapiro d’oro da Striscia la Notizia. Incalzata dalle domande dell’inviato del tg satirico, la giornalista ha ribadito di essere in disaccordo con la scelta presa dalla rete televisiva: “C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo”.

Francesca Fagnani ha svelato di sperare ancora che si possa intavolare un dialogo coi vertici Rai, convinta pienamente della bontà della sua scelta d’invitare il rapper. Valerio Staffelli ha provocato la giornalista, chiedendo quale sarebbe la sua reazione ad altre possibili censure della rete televisiva. Francesca Fagnani ha replicato alla domande dell’inviato di Striscia la Notizia, affermando che spera che quanto accaduto sia un episodio isolato: “Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla”.