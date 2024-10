Beatrice Valli e Marco Fantini sposi in chiesa, ma è polemica sulla sorella Ludovica

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati in chiesa, ma le polemiche non sono mancate

Fonte: IPA Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati di nuovo, questa volta in chiesa, per celebrare il loro amore e accompagnare il battesimo della figlia Matilda Luce con un gesto speciale. In realtà però di questa cerimonia a sorpresa non abbiamo molti dettagli, se non una manciata di foto condivise da Beatrice che ha raccontato il coronamento religioso dell’amore con Fantini.

Il matrimonio in chiesa di Beatrice Valli e Marco Fantini

In coppia dal 2014, anno in cui Marco Fantini scelse Beatrice Valli a Uomini e Donne, i due sono diventati due influencer affermati, vivono a Milano e hanno creato una grande famiglia, composta dal primogenito Alessandro, che Beatrice ha avuto da una precedente unione, e dalle figlie Bianca, Azzurra e Matilda. Sabato 19 ottobre la coppia ha coronato il proprio legame con una cerimonia classica (e sembra anche piuttosto sobria) in chiesa. Nessuno sapeva niente di questo appuntamento, Beatrice lo ha svelato a cose fatte.

Nata il 24 aprile 2023, la piccola Matilda oggi ha circa un anno e mezzo. Per l’occasione si è vestita anche lei di bianco come la mamma. Beatrice ha scelto un abito lineare, in tulle e con uno scialle di tulle appoggiato sulle spalle, e un cappello “alla Beautiful”, ovviamente bianco. Non sappiamo chi sia stato l’atelier ad aver fornito l’abito, che dalle immagini si vede non molto chiaramente. Dalle scarse foto a disposizione scopriamo che anche il figlio maggiore era elegantissimo, con una giacchetta scusa, e che pioveva e i pochi invitati si sono riparati dalla pioggia con l’ombrello.

La coppia ha convolato a nozze a Reggio Emilia, vicino ai paesi natali di entrambi, dopo una lussuosa cerimonia civile avvenuta a Capri nel 2022.

“Ci siamo ripromessi AMORE ETERNO davanti a Dio e lo abbiamo fatto in un momento di unione per noi molto importante, quello del Battesimo della nostra Matilda Luce” ha scritto Beatrice su Instagram e non sono tardate le felicitazioni e le congratulazioni di amici e colleghi. Eppure, anche in questo caso, come spesso avviene quando si tratta di loro, non sono mancate le polemiche.

Le polemiche sul matrimonio di Beatrice Valli: Ludovica Valli era assente?

Uno degli argomenti più scottanti (da sempre) su Beatrice Valli è il controverso rapporto con la sorella minore Ludovica. Beatrice ha ammesso di sentirsi più legata all’altra sorella, Eleonora, ma di non aver mai litigato con Ludovica. Ludovica ha confermato ma tra le due, negli anni, non sono mancate frecciatine e battutine pubbliche.

Sui social, non appena sono state rese pubbliche le foto del matrimonio, molti utenti hanno accusato Beatrice di non aver invitato la sorella Ludovica. In realtà Ludovica c’era e appare su una foto sulle Storie della sorella maggiore.

Fonte: IPA

Altri utenti hanno attaccato i Valli-Fantini per la continua ostentazione di cerimonie costose, abiti, casa nuova, ma anche sentimenti e retroscena familiari. O forse, come allude qualcuno, hanno condiviso poco perché un’ospitata a Verissimo è sempre dietro l’angolo.

Ma ci sono state anche parole di lode per questa coppia, ad esempio da chi era presente alla cerimonia: “Commossa da quando sono entrata in casa fino all’uscita della chiesa. Vi adoro family del mio cuore”, ha scritto qualcuno.