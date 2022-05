Nozze Valli-Fantini a Capri: l’abito, gli ospiti vip e il primo bacio da sposati

Cannes 2022, Beatrice Valli e gli altri influencer sul red carpet

Le nozze tra Beatrice Valli e Marco Fantini sono ufficialmente avvenute, e in modo a dir poco indimenticabile. Sono trascorsi otto anni dalla loro scelta: la coppia, che è nata nel parterre di Maria De Filippi, a Uomini & Donne, ha deciso di dirsi “sì”, e lo ha fatto senza badare a spese. Tanti gli ospiti vip presenti al loro matrimonio, come Aurora Ramazzotti, Elettra Lamborghini, Sara Daniele. Perché, in uno dei giorni più importanti della propria vita, è fondamentale avere al proprio fianco le persone a cui vogliamo più bene.

Tutto sul matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

C’è chi dice che gli amori nati in televisione non sono destinati a durare. Nulla di più falso, soprattutto nel caso di Beatrice Valli e Marco Fantini. Di anni ne sono passati da quando erano a Uomini & Donne. E il loro sogno d’amore si è finalmente avverato, in una delle cornici più belle al mondo: Capri, dove l’influencer ha sempre sognato di sposare l’amore della sua vita.

La Valli aveva annunciato che non avrebbe condiviso nulla sulle nozze, ma possiamo – per fortuna – ammirare il momento del bacio e il meraviglioso abito da sposa con il lungo velo sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti. Il vestito è un vero e proprio incanto, e Beatrice ha scelto uno chignon come acconciatura. Secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio diventerà un docu-film: durante la cerimonia, infatti, erano presenti le telecamere. Quando potremo vederlo? Alla fine di giugno su Real Time.

Gli ospiti vip alle nozze Valli-Fantini

Al matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli, che insieme alle sorelle Eleonora e Ludovica è tra le influencer più famose d’Italia, ci sono stati tanti volti noti dello spettacolo italiano. Per citarne solo alcuni, era presente Alena Seredova con il suo compagno Alessandro Nasi, ma anche Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, Sara Daniele, Elettra Lamborghini, Bianca Atzei. Chi invece non ha partecipato al matrimonio è Alice Campello: purtroppo non ha potuto essere presente.

Il motivo della data: un dettaglio romantico

Tutti noi abbiamo delle date ricorrenti nella nostra vita, così come Beatrice e Marco. Alla fine di maggio, infatti, è avvenuta la storica scelta a Uomini & Donne. La coppia in questo modo ha voluto suggellare il loro inizio con un altro percorso: la decisione non è stata affatto casuale.

La dedica a poche ore dalle nozze

Il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini è stato rimandato a causa della pandemia: la romanticissima proposta, infatti, era avvenuta a Parigi, a ottobre del 2019. Ci hanno impiegato quasi tre anni per dirsi “sì”, ma lo hanno fatto nel modo in cui speravano, con gli amici di una vita al proprio fianco, la presenza della famiglia, la location dei loro sogni: l’emozione era tanta che la Valli non ha saputo trattenere le lacrime di gioia. L’attesa, alla fine, è stata ripagata, e la Valli ha fatto una dedica da sogno poco prima delle nozze al suo Marco: “A tutto quello che sogniamo, a tutto quello che desideriamo e a tutto quello che verrà”.