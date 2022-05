Beatrice Valli, la dedica a Marco Fantini su Instagram a poche ore dalle nozze

Cannes 2022, Beatrice Valli e gli altri influencer sul red carpet

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno finalmente per pronunciare il fatidico sì: l’influencer e il compagno avevano rimandato più volte le nozze a causa della pandemia, ma adesso è arrivato il momento per giurarsi amore eterno. A poche ore dalle nozze la Valli ha voluto dedicare al futuro marito delle parole dolcissime su Instagram, pubblicando una serie di scatti romanticissimi che li ritrae insieme a Capri.

Beatrice Valli, le parole a Marco Fantini prima delle nozze

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno per convolare a nozze. Nelle scorse ore l’influencer ha risposto a una serie di domande dei suoi fan, spiegando che le nozze si svolgeranno a Capri nel tardo pomeriggio. In programma una cerimonia da sogno e una grande festa che la coppia vuole vivere lontano dai social, per godersi ogni momento appieno. I dettagli saranno svelati nei giorni a venire, come ha promesso la stessa Beatrice.

Prima della cerimonia che finalmente li vedrà uniti per sempre, l’influencer ha voluto dedicare delle parole dolcissime al futuro marito, per celebrare ancora una volta il loro amore. “A tutto quello che sogniamo, a tutto quello che desideriamo e a tutto quello che verrà”, ha scritto a corredo di una serie di scatti a colori e in bianco e nero scattati proprio durante questo weekend, che precede le nozze.

Foto romanticissime, tra baci, abbracci e tenerezze a Capri, l’isola magica che farà da cornice alle loro nozze da sogno, così tanto attese. La coppia, innamoratissima, ha condiviso in questi giorni – tramite ovviamente le storie di Instagram – i momenti più belli di queste giornate di festa, insieme ad amici e agli affetti più cari.

Beatrice Valli e Marco Fantini, il giorno delle nozze è arrivato

La storia di Beatrice Valli e Marco Fantini è una delle più belle nate nello studio di Uomini e Donne: lui era tronista e lei corteggiatrice. Era giovanissima ma già mamma di Alessandro ed è riuscita a conquistare il cuore del ragazzo, senza più lasciarci.

Da allora ne è passata acqua sotto i ponti: i due sono diventati genitori prima di Bianca e poi di Azzurra, costruendo quella grande famiglia che avevano sempre desiderato. Mancavano solo le nozze: nel 2020 Marco aveva fatto una proposta di matrimonio da sogno a Beatrice, nella città più romantica del mondo, Parigi. Poi però è arrivato il Covid a ostacolare il loro sogno più grande, quello che avrebbe suggellato il loro amore.

L’emergenza sanitaria ha infatti costretto la coppia a rimandare più di una volta le nozze, data la volontà di festeggiare in grande con amici e parenti. In mezzo c’è stata anche la nascita di Azzurra, una notizia bellissima che la famiglia ha accolta con tantissima gioia. Adesso è arrivato il momento di realizzare il sogno più atteso, quello di arrivare insieme all’altare.

Beatrice e Marco avevano annunciato su Instagram la data ufficiale del matrimonio, il 29 maggio. A far da cornice la splendida isola di Capri, location da sogno che la Valli aveva sempre desiderato per le sue nozze da sogno con l’uomo della sua vita.