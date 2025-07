Funerali Celso Valli, l’ultima dedica di Laura Pausini in Volare

Bologna ha salutato per l’ultima volta Celso Valli, compositore amatissimo della musica italiana, spentosi nei giorni scorsi all’età di 75 anni. La cerimonia funebre, ospitata dalla chiesa di Santa Maria della Carità e San Valentino, ha visto una partecipazione la partecipazione di moltissimi artisti con i quali ha collaborato nei suoi tanti anni di carriera e per i quali era diventato un amico. Tra questi anche Laura Pausini, che ha cantato dentro e fuori dalla chiesa per omaggiare colui che è stato artefice di alcuni dei suoi maggiori successi.

L’omaggio di Laura Pausini a Celso Valli

La chiesa bolognese, raccolta e gremita, è stata l’ultimo teatro di Celso Valli. Presenti numerosi protagonisti della musica italiana tra cui Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Dodi Battaglia, Gaetano Curreri, Paolo Belli, Fio Zanotti, i Matia Bazar, Claudio Cecchetto e il manager Michele Torpedine. Tutti uniti dal medesimo legame professionale e umano con un uomo che ha saputo far parlare le note meglio delle parole.

Tra i momenti più intensi, quello in cui Laura Pausini, visibilmente emozionata, ha intonato il brano religioso Per la tua salita al cielo, cui ha fatto seguito Volare, che tutti hanno cantato sul sagrato della chiesa dove si sono svolte le esequie. Un tributo che si aggiunge ai tantissimi che si sono susseguiti in questi giorni e che dimostrano quanto fosse intenso il legame che Celso Valli aveva saputo costruire con i suoi artisti. Tra i partecipanti ai funerali anche Mattia Lepore, il Sindaco di Bologna, che ha presenziato in fascia tricolore.

L’addio di Vasco Rossi

Tantissime le testimonianze che si sono susseguite dopo la notizia della morte di Celso Valli, avvenuta a Bologna e giunta inaspettata per molti. Tra quelli che hanno voluto ricordarlo non poteva mancare Vasco Rossi, con il quale ha lavorato per moltissimi anni. Gli arrangiamenti per il rocker di Zocca sono stati molteplici e, in particolare, hanno riguardato le sue ballate più famose. E, tra le sue Stories di Instagram, non sono mancati i tanti video che li vedevano lavorare insieme in sala di registrazione.

Celso Valli è stato un artista che ha messo la sua vita al servizio della musica, senza mai far prevalere il suo ego sui brani in cui metteva le mani (e le orecchie). Il risultato è sempre stato qualcosa di stupefacente, soprattutto per gli artisti che ha seguito, che in lui hanno riconosciuto un Maestro e un esempio da seguire, anche adesso che non c’è più. Suo l’arrangiamento di Terra Promessa, brano che ha lanciato la carriera di Eros Ramazzotti, e quello di Come Saprei, il brano che ha portato alla vittoria una giovanissima Giorgia al Festival di Sanremo del 1995.

Ognuno di loro ha avuto una parola diversa per lui, segno che – davvero – era capace di farsi amare da ognuno di loro. “Il più bravo di tutti”, ha scritto il Maestro Leonardo De Amicis, mentre Claudio Baglioni ha voluto ricordare i momenti più belli trascorsi insieme. “È stato e sarà sempre un onore”, ha scritto sui suoi social.