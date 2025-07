Celso Valli, il toccante messaggio di Claudio Baglioni: “È stato un onore”

La musica italiana ha perso uno dei suoi artisti più preziosi. Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore che ha plasmato il suono di intere generazioni di canzoni, si è spento lasciando dietro di sé un’eredità artistica che durerà per sempre. Tra i tanti omaggi arrivati dal mondo dello spettacolo, non poteva mancare quello di Claudio Baglioni, che ha voluto ricordare il Maestro con parole bellissime e inedite. Il cantautore di Centocelle ha ripercorso solo una parte del cammino che li ha visti creare a fianco a fianco, fino a concepire capolavori senza tempo come La vita è adesso, Oltre e In questa storia.

L’omaggio di Claudio Baglioni a Celso Valli

“Celso caro giorni fa ripensavo, sorridendo, a quante alterne avventure avevamo passato insieme, fianco a fianco, tra giorni di dubbio e di creazione, di abbattimento e di esaltazione, in un tempo lungo ormai quarant’anni. Da La vita è adesso, a Oltre a In questa storia. Imprese impossibili e ardite che diventavano, pian piano e man mano, opere nuove. Vicende di musica, di lavoro e di gioco”, ha scritto Claudio Baglioni sui suoi social.

“D’altronde suonare e giocare, in inglese, tedesco e francese, si dicono con lo stesso vocabolo. E ragionare e praticare di musica è un trastullo serissimo e anche infantile. Così, specialmente, quest’ultime storie ricordavo meglio e di più”, ha spiegato poi parlando della musica che hanno condiviso insieme, per anni.

E ancora, ha ricordato i momenti in cui si sono divertiti insieme, in un rapporto che andava oltre la musica, oltre l’arte e il palcoscenico: “Le ore trascorse negli studi e gli alberghi di mezza Europa quando, spesso per distrarci dall’ansia delle progettazioni, ci davamo al cazzeggio più assurdo, sfrenato, insensato su qualunque argomento e su qualsiasi fatto accadesse. Un passatempo, spassoso per noi e incomprensibile agli altri, era riportarci a vicenda, ogni mattina, i saluti e gli auguri, inventati di sana pianta, di qualche illustre collega. Non voleva dir niente ma quanto ci abbiamo brigato e riso e ghignato. Oggi, nel giorno del tuo commiato, ti salutano tutti. Con affetto e ammirazione. Bravo Maestro”.

L’ultimo saluto

Ha atteso qualche ora, prima di esprimersi sui suoi profili ufficiali, di certo perché non voleva che le sue parole fossero banali o poco pensate. E così, è arrivato l’ultimo saluto all’amico di una vita: “Hai fatto cose bellissime e memorabili ed è stato, è e sarà sempre un onore grande e un privilegio speciale avere avuto la possibilità di condividerle con te. Aver partecipato a una partita avvincente e sublime. E alla fine, al di là di ogni pronostico, aver pure vinto”.

In queste ore, sono stati in tantissimi a condividere parole di grande affetto nei confronti del Maestro. Vasco Rossi, uno dei suoi tanti artisti, si è espresso con parole di grande affetto: “Viva Celso Valli. Con quella sua eleganza… Quella sua raffinatezza… e pur sanguigno! Un genio assoluto… Un grande amico di fiducia. È eccelso Celso…. Mi mancherai moltissimo… Mi manchi già. La nostra collaborazione è di lunga data. Praticamente è stato il curatore degli arrangiamenti di tutte le mie ballate… Senza parole, Sally, Un senso, Se ti potessi dire, solo per citarne alcune… E ogni volta il risultato dei suoi arrangiamenti andava oltre le aspettative. Come è accaduto con l’album L’altra metà del cielo. Stavo assistendo intontito a guardare alla trasformazione delle mie canzoni in musica classica per lo spettacolo al Teatro alla Scala di Milano… È stato straordinario. Grazie di tutto Celso”, ha scritto su Instagram.