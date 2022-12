Beatrice Valli, gravidanza a rischio? Lo sfogo su Instagram: “Purtroppo era già successo”

“Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé”, con queste parole e con tanta ironia lo scorso 11 novembre Beatrice Valli aveva annunciato la sua quarta gravidanza.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Marco Fantini che oggi è suo marito, ha rivelato di essere in dolce attesa solo quando il pancione è stato ben visibile questo perché, come lei stessa ha svelato, inizialmente ci sono stati alcuni piccoli problemi a rendere il primo trimestre non proprio sereno.

Superata la fase più delicata della gravidanza, la Valli ha di recente raccontato in alcune storie su Instagram che purtroppo i problemi di gestazione non sono finiti e, come quando aspettava la terzogenita Azzurra, c’è qualcosa che non va.

Beatrice Valli, lo sfogo su Instagram

Influencer sulla cresta dell’onda da oltre tre milioni di follower, Beatrice Valli condivide tantissimo sui social del proprio privato. Giusto in queste ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è aperta anche sulle difficoltà che sta incontrando durante la nuova gravidanza.

“Ho la placenta bassa, molto bassa” – ha rivelato la Valli con aria malinconica e preoccupata – “era già successo con Azzurra, in questo periodo devo fare molta attenzione”. Beatrice, dopo la confessione, ha cercato di sdrammatizzare: “Avevo detto che andava tutto bene e invece… tac: qualcuno me l’ha tirata”.

Dopo aver parlato a cuore aperto del problema alla placenta, la Valli ha ripreso il discorso rispondendo alle numerose domande dei suoi follower. Tra le altre cose, Beatrice ha confessato che in seguito al problema riscontrato passerà il Natale a Milano, e non in viaggio come aveva preannunciato, e ha parlato dei piccoli accorgimenti che è stata chiamata a prendere dai medici: “Dovrò monitorare tutto molto spesso, fare visite più ravvicinate. Con Azzurra alla trentatreesima settimana era tornato tutto a posto e non dovrei rischiare di fare il cesareo”.

Fonte: IPA

Beatrice Valli, svelato il nome della bambina?

Beatrice Valli è già mamma di tre figli: Alessandro, avuto dall’ex compagno Nicolas a soli sedici anni, Bianca e Azzurra, entrambe figlie del marito Marco Fantini conosciuto a Uomini e Donne nel 2014. Marco e Beatrice dal giorno della scelta sono inseparabili e a maggio scorso, dopo otto anni di fidanzamento si sono sposati. Pochissime settimane dopo la Valli è rimasta incinta mentre erano in vacanza ad Ibiza.

Nonostante Marco Fantini desiderasse fortemente un figlio maschio, durante il divertente gender reveal di qualche settimana fa (dove Fantini è apparso alquanto scosso nel vedere il colore rosa spuntare) è arrivata la notizia che la Valli è incinta della terza femminuccia.

Per quanto riguarda il nome, Beatrice ha ammesso che la scelta è ancora in fase di delibera senza probabilmente ricordarsi che, ben prima di scoprire di aspettare un’altra bambina, aveva ammesso di voler chiamare una futura figlia femmina Celeste.

“Per le femmine mi piacciono i nomi dei colori, come Bianca e Azzurra appunto” aveva rivelato diverso tempo fa. Per quanto riguarda invece l’idea di continuare ad allargare la già numerosissima famiglia, Beatrice Valli si è detta alquanto possibilista anche perché il marito si è proclamato desideroso di un figlio maschio.