“Back to School” 2023, chi sono i ripetenti vip di Federica Panicucci

Fonte: IPA Federica Panicucci, chi sono i vip ripetenti di "Back to School"

Sta per tornare su Italia 1 Back to School in un’edizione che vedrà alla guida del programma Federica Panicucci. Il format è sempre lo stesso: un gruppo di personaggi dello spettacolo si mette alla prova tornando in quinta elementare per provare a superare l’esame. Ma chi sono i ripetenti famosi del 2023? Sono stati ufficializzati i concorrenti che si metteranno alla prova con questa divertente avventura.

Back to School 2023, chi sono i vip scelti

Le lezioni saranno tenute dai Maestrini, ovvero un gruppo composto da 13 bambini dai 7 agli 11 anni. I giovani “insegnanti” avranno il compito di aiutare i vip, scelti per la nuova edizione di Back to School, a superare l’esame di quinta elementare e a ottenere la promozione. Ma chi sono i personaggi famosi che si metteranno alla prova? Già questa estate girava qualche primo nome dei ripetenti, ma ora c’è l’elenco ufficiale che va a comporre un cast molto interessante ed eterogeneo.

E si parte con Awed, nome d’arte di Simone Paciello, famoso YouTuber e molto noto anche per aver vinto l’Isola dei Famosi edizione 2021. Ivan Cattaneo, cantante, che negli ultimi anni ha preso parte a diversi reality tra cui la terza edizione del Grande Fratello Vip nel 2018, L’Isola dei Famosi nel 2007 e Music Farm nel 2004 -2005.

Vedremo tornare sui banchi di scuola nel ruolo di ripetente anche Carmen Di Pietro: una lunga carriera nel mondo dello spettacolo che l’ha vista prendere parte al GF Vip nel 2017 e all’ultima edizione (la 16esima) dell’Isola. E poi il duo comico Gigi e Ross, all’anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra. Anche per loro tante apparizioni in tv, ad esempio come concorrenti di Il Cantante Mascherato 2021 e di Tale e quale show nel 2019.

Il campione olimpico Aldo Montano si metterà alla prova come ripetente, così come Francesco Pannofino, celebre e molto amato attore. Tra i vip chiamati a ripetere l’esame di quinta elementare Pierpaolo Pretelli volto molto noto della tv, ha preso parte al GF Vip 2020 dove si è fidanzato con Giulia Salemi.

E ancora Riki, ovvero il cantante Riccardo Marcuzzo. Soleil Sorge, modella e personaggio televisivo. Natasha Stefanenko conduttrice, ex modella e concorrente di Pechino Express nel 2022, a cui ha preso parte insieme alla figlia arrivando seconde. E infine l’attore Ricky Tognazzi e l’ex portiere Walter Zenga.

Back to School 2023, la seconda edizione: conduce Federica Panicucci

La prima edizione di Back to School aveva visto alla guida del programma Nicola Savino. Ora sostituito da Federica Panicucci. Non si conosce ancora la data della messa in onda ma, dai primi video rilasciati, si intuisce che manca davvero poco. La stessa conduttrice ha condiviso qualche promo del programma di Italia 1 sul suo account Instagram.

Grandissimo il suo entusiasmo per questo nuovo impegno professionale, come era emerso dalle parole dell’annuncio: “Oggi è una giornata particolarmente bella – aveva spiegato in una storia Instagram – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati”. Ora è tempo per lei di sbarcare in prima serata con la sua conduzione sempre elegante e la sua cortesia.