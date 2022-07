Back to School, chi sono i vip che parteciperanno alla seconda edizione

Fonte: ANSA Palinsesti 2022-2023: le signore di Mediaset

È stato uno dei programmi rivelazione della scorsa stagione televisiva, nonostante la partenza prima annunciata e poi rimandata, ma ora Back to School deve affrontare una nuova avventura, quella del cambio di conduzione.

L’addio di Nicola Savino a Mediaset, infatti, ha reso necessaria la sua sostituzione non solo alle Iene, che si trovano senza guida dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi, passata a Rai Due, ma anche per il programma che vede i vip alle prese con gli esami di quinta elementare.

Al suo posto è stato annunciato l’arrivo di Federica Panicucci, che oltre a Mattino Cinque, per la stagione 2022/2023 tornerà in prima serata con un programma di intrattenimento, ruolo che ha già dimostrato di saper gestire ampiamente in passato.

Back to School, i vip della seconda edizione

Una volta risolto il problema conduzione, si è passati alla scelta dei vip da coinvolgere, disposti a mettersi in gioco e anche a mostrare le proprie lacune.

È TvBlog a diffondere i primi nomi di quelli che potrebbero essere i concorrenti della seconda edizione. Si parte da Natasha Stefanenko, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di Pechino Express targata Sky e nota al grande pubblico per aver condotto diversi programmi, dalle Iene al Festivalbar fino a Italia’s next top model.

Altro nome parecchio in voga è quello di Soleil Sorge, corteggiatissima dalla maggior parte dei programmi Mediaset dopo il ruolo da protagonista avuto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip che le è valso una poltrona di commentatrice anche ne La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso.

Grande attesa anche per Valeria Marini, che certamente si farà spazio come primadonna anche in questo show. Altri nomi in circolazione sono quelli di Ricky Tognazzi e Ivan Cattaneo, per completare con la quota cinema e musica il cast. In generale, comunque, si parla di una ventina di vip che prenderanno parte al programma, che andrà in onda in prima serata su Italia 1 il mercoledì, a partire dall’autunno.

Back to School, un successo inaspettato

Era uno dei programmi su cui la rete giovanile di Mediaset puntava di più, ma non in molti si aspettavano i risultati che ha ottenuto la passata stagione. Il programma ha debuttato infatti con il 9.80% di share lo scorso 4 gennaio, raggiungendo 1.912.000 telespettatori. Nel corso della messa in onda si è poi attestato a una media del 7,71% di share pari a 1.447.000 telespettatori. Risultati più che buoni per Italia 1, che negli ultimi tempi aveva visto la propria audience in calo, visto il proliferare delle piattaforme di streaming che strappano alle tv generaliste la maggior parte del pubblico più giovane.

Un programma fortemente voluto da Nicola Savino, che ha saputo ben gestire il cast di vip alle prese con lo studio e le materie d’esame, senza strafare. Il conduttore se ne va da vincitore, pronto a cogliere nuove sfide passando a Tv8, dove lo attende un programma costruito ad hoc per lui. Per Federica Panicucci si riaprono le porte di Italia 1, un po’ un ritorno alle origini, visti i suoi pregressi, sia con La Pupa e il Secchione che – ancora più indietro nel tempo – con il Festivalbar.