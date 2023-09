Beatrice Valli e Marco Fantini brindano alla nuova casa: Ferragnez vicini

Fonte: IPA Beatrice Valli e Marco Fantini

È tempo di festeggiamenti per Beatrice Valli e Marco Fantini. La nuova casa della coppia nata a Uomini e Donne è pronta, i lavori di costruzione sono giunti al termine: i due modelli e influencer hanno acquistato tre anni fa un appartamento a Milano, nel moderno ed esclusivo quartiere di CityLife. Ora l’ex corteggiatrice e l’ex tronista di Maria De Filippi hanno deciso di brindare, condividendo ovviamente tutto sui social network.

La casa di Beatrice Valli e Marco Fantini si trova a Milano

“La nostra prima casa”, hanno scritto Beatrice Valli e Marco Fantini in un video condiviso su Instagram in cui si vede l’ex tronista di Uomini e Donne che apre una bottiglia di champagne con la sciabola da sabrage per poi versare tutto nei calici. I due si trovano davanti alla loro nuova abitazione, i cui lavori sono finalmente conclusi. Beatrice e Marco hanno acquistato la loro casa in zona CityLife a Milano, nello stesso grattacielo con piscina olimpionica condominiale dove abiteranno anche Chiara Ferragni e Fedez.

L’appartamento si trova nel complesso Residenze Libeskind 2. Non si conosce il prezzo della casa, si sa però che un pentalocale di 300 metri quadrati al piano terra ha un prezzo di 3.363.000 euro. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di aprire un profilo Instagram – Vallini’s Home – in cui al momento chiedono consigli sull’arredamento ma su cui presto verranno condivise tante foto della nuova struttura.

Nel corso di questi tre anni la pagina è stata sfruttata per condividere idee, colori e opzioni per la loro futura cucina, sala da pranzo e camere. Stando alle immagini postate non è difficile notare una predilezione per la coppia per i colori neutri come il bianco e il beige. Qualche mese fa Marco e Beatrice avevano spiegato che la loro casa non sarebbe stata pronta prima della primavera 2023 ma evidentemente ci sono stati dei ritardi.

“Quando tutto prende forma. Finalmente in primavera sarà pronta la nostra nuova casa, grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo meraviglioso progetto ma soprattutto ai nostri pazienti architetti”, avevano fatto sapere sui social network. La coppia traslocherà con i quattro figli: Alessandro, nato 11 anni fa dalla relazione di Beatrice Valli con Nicolas Bovi, Bianca, 4, Azzurra, 3, e Matilda Luce di 4 mesi. Marco Fantini e Beatrice sono diventati marito e moglie nella primavera 2022 con una romantica cerimonia a Capri.

Che cos’è CityLife, il quartiere di Milano popolato dai Vip

CityLife nasce dalla rigenerazione urbana del Portello, quartiere a nord-ovest di Milano precedentemente occupato dalla vecchia Fiera Milano City. Il nuovo polo, ampio ben 255.000 mq ed ispirato, per modernità e sostenibilità, alle grandi metropoli, valorizza l’intera città grazie ai suoi spazi verdi, alle aree pubbliche polifunzionali, alle residenze private e alle torri occupate dai centri direzionali di importanti multinazionali. Cuore pulsante di CityLife è la Piazza Tre Torri, la grande area pedonale allestita con vasche verdi rifinite in acciaio, ideata da One Works, che dà accesso al CityLife Shopping District, centro all’interno del quale si trovano più di 80 negozi, 20 ristoranti, 7 sale cinema e un supermercato.

Non solo Beatrice Valli e Marco Fantini e Chiara Ferragni e Fedez. Hanno scelto di vivere in alcuni dei lussuosi appartamenti di CityLife altri personaggi noti come Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Federica Panicucci, Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo, Zlatan Ibrahimovic.