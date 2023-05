Beatrice Valli, la dedica che la lascia senza parole: “È bastato il primo sguardo”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Beatrice Valli è rimasta senza parole per la dolce dedica di suo marito, Marco Fantini, in occasione del loro primo anniversario di matrimonio. La coppia, che ha detto sì solo lo scorso anno, dopo otto anni insieme, ha accolto l’ultima figlia, Matilda Luce, due mesi fa, allargando ancora la famiglia. La dedica dell’ex tronista è diventata subito virale, così come la reazione commossa di sua moglie.

Beatrice Valli, la dedica del marito Marco Fantini per l’anniversario di nozze

Se quasi tutte le coppie uscite quest’anno da Uomini e Donne sono naufragate, una che rimane nel cuore di tutti è quella formata dal tronista Marco Fantini e la corteggiatrice Beatrice Valli, insieme dal 2014 grazie al dating show, e oggi marito e moglie, e influencer da milioni di followers. Tutto della loro vita viene condiviso sui social, dalla nascita dei figli (tre insieme, e Alessandro, primo figlio di Beatrice, cresciuto da Marco come fosse suo), alle nozze. E dunque, il 29 maggio, in occasione del primo anniversario di matrimonio, non poteva mancare la dedica su Instagram.

“È bastato il primo sguardo – scrive Fantini nella didascalia dell’emozionante video che ripercorre la loro storia d’amore – ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore. Quell’amore che va oltre a ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore! Ti amo tanto”.

Emozionatissima, Beatrice ha risposto solo Ti amo, seguito da tanti cuori, e poi ha condiviso il video nelle stories scrivendo: “Mio marito e le sue sorprese. Sembra ieri e invece è già passato un anno!“. Dodici mesi fa l’indimenticabile cerimonia a Capri, e per i due non sembra essere trascorso già tutto questo tempo.

La storia d’amore di Beatrice Valli e Marco Fantini

Era il 2014 quando, nello studio di Uomini e Donne, Marco Fantini scelse Beatrice Valli, emozionando milioni di telespettatori che avevano seguito l’evolversi di questo corteggiamento. Sembra passata una vita, ora i due sono talmente famosi che in pochi ancora li associano allo show di Maria De Filippi, sono influencer e content creators in piena regola, e la loro vita di coppia e familiare è un tassello fondamentale di ciò che mostrano ai loro followers.

Beatrice era già mamma di Alessandro, avuto a soli sedici anni nel 2011 dal fidanzato dell’epoca, Nicolas Bovi. Il ragazzino, che oggi ha 12 anni, vive con la Valli e Marco, che è sempre stato un secondo papà per lui. Nel 2017 la coppia accoglie Bianca, e nel 2020 arriva Azzurra. Ma non finisce qui, perché solo il 24 aprile 2023, Beatrice Valli ha dato alla luce la sua quarta figlia, Matilda Luce. La coppia aveva pensato di convolare a nozze già nel 2020, una cerimonia rimandata sino allo scorso anno per il Covid-19.

“Negli ultimi due anni, a volte, ci è parso che l’universo volesse mettersi di mezzo – hanno scritto Beatrice e Marco in occasione del loro matrimonio – ma in fondo noi lo sapevamo, dal primo momento in cui i nostri occhi si sono incontrati, che questo era quello a cui eravamo destinati: un amore immenso, un amore incontenibile. Un amore che oggi celebriamo con la nostra famiglia, promettendoci davanti ai nostri figli eterno amore”.