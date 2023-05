Ennesimo flop a “Uomini e Donne”: la coppia “scoppia” e scatena le critiche

Sembrava fosse amore e invece era un (altro) fuoco di paglia. Uomini e Donne si è concluso quest’anno con la scelta di Nicole Santinelli, regalandoci quello che – a detta di molti appassionati del dating show di Maria De Filippi – era stato uno dei momenti più intensi e passionali di tutta l’edizione. Eppure anche questo Trono ha dimostrato di essere l’ennesimo flop: a distanza di poche settimane, dopo la prima coppia “scoppiata”, anche Nicole ha lasciato il suo Carlo ed è stato proprio lui ad annunciarlo con una diretta social che ha scatenato non poche critiche.

Carlo Alberto Mancini in lacrime per Nicole Santinelli

Nicole Santinelli è stata una tronista un po’ sui generis. Del resto è una di quelle ragazze che inevitabilmente divide il pubblico: algida e sempre sulle sue, per alcuni riservata e un po’ timida, per altri invece fin troppo impostata e poco genuina. Alla fine, però, la tronista aveva scelto: un lunghissimo e romantico bacio aveva suggellato uno dei momenti più emozionanti di Uomini e Donne con una scelta che aveva fatto ricredere molti.

Tra Nicole e Carlo Alberto Mancini – il classico “bravo ragazzo” che piace alle mamme, per intenderci – tutto stava filando liscio, con tanto di intervista a due nel salotto di Verissimo (immancabile) e progetti futuri, in primis quello della convivenza per dare finalmente un taglio alla distanza e potersi vivere ancor più intensamente. Ma qualcosa è andato storto.

È stato lo stesso corteggiatore a rivelare tutto in una diretta su Instagram: “È successo in maniera onesta, pulita. È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato”. E ancora: “Non costringerei mai una donna a provare dei sentimenti per me, deve venire dal cuore, come era da parte mia. Se capissi che in lei c’è una parte di dubbio forte, farei un gesto molto forte, sono sincero. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l’ho detto dall’inizio”.

“Uomini e Donne”, la coppia si lascia e scatena le critiche

Le lacrime di Carlo, il suo tentativo di difendere l’ex fidanzata dai possibili attacchi sui social sono sembrati delle sincere dimostrazioni di affetto nei suoi riguardi. Parlare di grandi amori in questi casi è davvero superfluo, considerata la brevissima frequentazione tra i due e un Trono che si è concluso fin troppo in fretta, visto che Uomini e Donne quest’anno ha chiuso in anticipo. Il colpo di fulmine esiste – lungi da noi negarlo – ma è giusto anche essere obiettivi.

A prescindere da tutto ciò e “miscredenti” a parte – prima fra tutti Roberta Di Padua, Dama del Trono over che non ha mai creduto alla sincerità di Nicole -, quel che ha scatenato le critiche è stato soprattutto il comportamento di Carlo: era proprio necessario sfogarsi sui social subito dopo la rottura con la fidanzata?

È quel che si è chiesto, ad esempio, un cugino di Nicole (tale Marco), intervenuto senza usare mezzi termini: “Uno che sta male, la prima cosa che fa è una diretta su un social? Carlo! Uno che sta male si mette un attimo seduto, si prende un bicchiere d’acqua, riflette su quello che è successo. Subito una diretta sui social?”. A fargli eco è giunto anche Cristian Di Carlo, tra i corteggiatori di Nicole: “Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato con una ragazza, vi prego abbattetemi”.

Mentre valanghe di commenti continuano a rincorrersi su Instagram tra chi sta dalla parte dell’uno e chi invece sostiene l’altra, Nicole Santinelli si è chiusa in un religioso silenzio. Scelta che, in questi casi, sembra la più appropriata.