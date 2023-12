Fonte: IPA Ludovica Valli, rivela che le hanno asportato un neo "sospetto"

Usare i social per aprirsi e raccontare, per lanciare messaggi importanti, ma anche per mostrare i propri momenti difficili e rivelare le proprie paure. Lo fanno molti personaggi dello spettacolo, interagendo con i follower in un “racconto verità” che li avvicina e che può essere utile per specchiarsi nella realtà che ognuno di noi vive e che – come è normale che sia – è fatta di momenti felici, ma anche di periodi più complessi.

Lo fa anche Ludovica Valli che proprio alle storie Instagram ha affidato il racconto di ciò che sta vivendo, spiegando ai tanti che la seguono che le hanno tolto un “neo sospetto” e ribadendo l’importanza della prevenzione.

Ludovica Valli, cosa le è accaduto e il messaggio

Una foto che la mostra con un grande cerotto sull’addome, a coprire il segno dovuto all’asportazione di un neo: con questo sfondo nelle storie Instagram Ludovica Valli ha deciso di aprire il proprio cuore e di farlo rivelando cosa sta vivendo in questo momento della sua vita. Paure comprese.

Un uso più profondo del mezzo social che, così non solo diventa proprio come scrivere su diario personale, ma anche un mezzo per sfogarsi e per lanciare messaggi sulla prevenzione.

Infatti, l’influencer ha spiegato: “La visita che non era andata bene… oggi mi hanno asportato un neo (sospetto da togliere assolutamente il prima possibile). Era quasi un anno che rimandavo quella visita. Un po’ per paura, un po’ per la ‘mancanza di tempo’, ogni volta avevo una scusa diversa”.

E poi ha aggiunto: “Questo per dirvi di volervi bene, tanto bene e controllarvi. Controllarvi non appena sentite/vedete in voi, sul vostro corpo, dentro il vostro corpo… qualcosa che pensiate non vada affatto bene. O anche solo di routine (come in realtà ho sempre fatto io, ma come sono diventata mamma ho perso un po’ di vista me stessa, può succedere), non me ne faccio una colpa, è la vita. Priorità. Tanti fattori messi insieme. La prevenzione è davvero importante. E ancora una volta, oggi, voglio ricordarvelo. Nel mio piccolo”.

Un messaggio importante, che fa da eco a quelli che nel tempo sono stati lanciati anche da altri personaggi noti, come ha fatto spesso Valentina Ferragni dopo che, quello che pensava fosse un piccolo brufolo, si è rivelato qualcosa di ben diverso.

Ludovica Valli, racconta le sue paure

E le storie Instagram condivise da Ludovica Valli sono anche un modo per mostrare le proprie paure e fragilità, quelle umane e comprensibili, che si devono affrontare nei momenti complicati.

Un modo per sfogarsi, ma anche per normalizzare le emozioni più difficili e dure. “Non vi nego che sono preoccupata – ha scritto -. Non vi nego che ho tanta paura… ma, sono fiduciosa. Penso positivo. L’unica cosa che posso fare ora. Difficile, ma ci si prova. Ho i miei figli, la mia famiglia… che mi aiuta ogni giorno a farlo”.

Adesso è il momento dell’attesa, infatti ha specificato: “Ora aspetto solo l’esame istologico… saranno giorni intensi (ansiosa come sono io aiutoooo). Vi stringo forte, volevo condividerlo con voi, ora ne sentivo la necessità. Fate parte di me, di noi”. Ad accompagnare il tutto le emoji delle dita incrociate e del quadrifoglio.