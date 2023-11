Fonte: IPA Le foto del prima e dopo l'intervento alla pelle di Valentina Ferragni

Da quando la sua vita è cambiata, da quando si è accorta che, quello che sembrava un semplice brufolo, era in realtà qualcosa di molto più preoccupante, Valentina Ferragni ha deciso di fare la differenza.

Si è fatta portavoce, raccontando la sua esperienza, e cercando di sensibilizzare i suoi tanti follower non solo alla prevenzione, ma anche al non ignorare i segnali del corpo.

Ora è tornata a raccontare quello che le è accaduto, lo ha fatto a due anni di distanza, mostrando le foto del prima e dopo l’intervento per rimuovere un cancro alla pelle. E ha aggiunto un messaggio importante, di cura e che spinge a riflettere.

Valentina Ferragni, il suo messaggio a due anni dall’intervento

Non ha mai nascosto la cicatrice, anzi l’ha sempre mostrata come si fa con qualcosa che ci ricorda cosa abbiamo affrontato e come, alla fine, ce l’abbiamo fatta. Così come non ha mai nascosto il suo percorso, per stimolare gli altri a fare controlli, a prendersi cura della propria salute.

Ora a due anni – da quando sulla fronte si vedeva netta la linea del post-intervento – Valentina Ferragni è tornata a parlarne, con la missione di sensibilizzare sul tema e spingere i suoi follower a non sottovalutare i segnali.

Lo ha fatto con un lungo post accompagnato da diverse immagini che ritraggono l’evoluzione di ciò che le è accaduto: dalla cicatrice, al post-operatorio, fino a scatti in cui quel piccolo segno sulla pelle sembrava essere un semplice e normale inestetismo. Ma la verità è che non lo era.

“Ora VS esattamente due anni fa – si legge nel testo che accompagna il carosello di fotografie -. Due anni fa ho rimosso un “brufolo” che era sotto la mia pelle per quasi un anno e ho iniziato a cambiare un mese prima dell’intervento. I medici non riuscivano a dire cosa fosse prima dell’intervento, e hanno scoperto che era “Carcinoma Basal Cell”, un brutto cancro alla pelle”.

Poi la più piccola delle sorelle Ferragni ha voluto spiegare: “La vita è cambiata molto velocemente e ora faccio attenzione ad ogni piccolo dettaglio della mia pelle, ogni cosa che potrebbe cambiare ed essere qualcos’altro. Non ringrazierò mai abbastanza tutti i medici che mi hanno aiutato in quel periodo, e la mia missione da due anni è diffondere l’attenzione sui tumori della pelle, uno dei più pericolosi ma sottovalutati. Per favore controllati e vai dal dottore “.

Valentina Ferragni, il suo desiderio di verità sui social

In un mondo in cui a farla da padrone sembrano essere le foto e la vita perfetta, Valentina Ferragni ha più volte cercato di stravolgere la narrazione sui social mostrandosi vera e genuina.

Lo ha fatto raccontando in diverse occasioni della sua salute come quando, a un anno dall’intervento, aveva condiviso una riflessione sulla malattia e sull’uso delle piattaforme social. Tra le altre cose, infatti, nel lungo testo si poteva leggere: “Ammetto che scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco: sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo”.

Non solo salute, però, perché Valentina ha dimostrato in più di un’occasione anche di saper dare il giusto peso alle critiche e continua a raccontarsi sui social in maniera vera e genuina.