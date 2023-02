Ludovica Valli mamma bis: è nato Otto. Le prime foto su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Un annuncio in grande stile, quello di Ludovica Valli, che è ufficialmente mamma bis: su Instagram, ha condiviso le prime foto del figlio, Otto Edoardo Di Gregorio. “Un altro nostro piccolo grande miracolo, la ragione della nostra esistenza”, ha scritto a corredo delle immagini. Nato il 9 febbraio del 2023, Ludovica è già mamma di Anastasia. Un momento felicissimo per la famiglia, che ha atteso impaziente la nascita del piccolo Otto.

Ludovica Valli è mamma bis: l’annuncio su Instagram della nascita di Otto

Ludovica Valli (tra le sorelle più influenti d’Italia insieme a Beatrice ed Eleonora) e Gianmaria Di Gregorio hanno annunciato la nascita di Otto Edoardo Di Gregorio su Instagram, che si va ad aggiungere alla primogenita Anastasia. Genitori per la seconda volta, hanno condiviso il loro annuncio con delle foto sul social: il piccolo Otto Edoardo appena nato. All’interno del carosello è presente la prima foto di famiglia insieme al bambino, anche se manca la sorellina.

La felicità per l’arrivo di un nuovo figlio

La Valli aveva annunciato la gravidanza ad agosto del 2022, e lo aveva fatto in grande stile, sempre con un post su Instagram. La gioia e la felicità a dir poco incontenibili, soprattutto per la possibilità di dare un fratellino ad Anastasia. “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte”.

Ha spiegato, infatti, che non è stato facile rimanere incinta. La sua è stata una vera e propria battaglia, portata avanti per la maternità. “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante ‘battaglie’, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”.

Durante l’annuncio, si era rivolto ad Otto con il soprannome di “Bebè 2”, ammettendo con una certa emozione che anche lui, proprio come la sorellina, ha affrontato lo stesso percorso per venire al mondo. Un figlio tanto desiderato, che ha così coronato il sogno d’amore della famiglia Valli-Di Gregorio. Lo aveva definito un dono, il più bello.

I problemi durante gli ultimi giorni di gravidanza

Proprio gli ultimi giorni di gravidanza, poco prima della nascita di Otto Edoardo Di Gregorio, non sono stati affatto semplici per la Valli, che ha anche dovuto subire un ricovero. Le cose, infatti, si sarebbero complicate a causa del poco liquido amniotico. Di conseguenza è stata sottoposta ad alcuni monitoraggi, in modo tale da consentire ai medici di anticipare il parto. Alla fine, è andato tutto per il meglio e a rassicurare tutti è stata proprio lei su Instagram.

“È tutto sotto controllo, vi avevo detto che dovrò fare un po’ più controlli per il liquido. (…) In base alle mie condizioni potrei partorire da un momento all’altro e nel weekend faccio venire qui mia mamma”. Per fortuna si è risolto tutto per il meglio, e il loro secondo miracolo è venuto al mondo. E, davvero, una nuova vita che nasce dona gioia e felicità, soprattutto dopo tanto lottare.