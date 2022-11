Ludovica Valli incinta, ricoverata per un malore: “Un incubo, voglio tornare a casa”

Paura per Ludovica Valli, costretta al ricovero in ospedale per via delle sue condizioni di salute. L’influencer da 2 milioni di follower, incinta del suo secondo bebè, ha condiviso una storia su Instagram in cui descrive cosa è successo. La vacanza a Dubai si è trasformata in un incubo e non vede l’ora di tornare nella casa in cui vive con il compagno Gianmaria e la figlia Anastasia.

Ludovica Valli incinta, problemi di salute a Dubai

Qualche settimana di relax con il compagno Gianmaria Di Gregorio e la primogenita Anastasia, con il nuovo fratellino in arrivo e protetto dal pancione della mamma. Tutto questo in un luogo magico come Dubai, città ricca di svago, lusso e panorami mozzafiato. Eppure per Ludovica Valli questa cornice idilliaca di vacanza e spensieratezza si è trasformata in qualcosa da dimenticare. Nelle scorse ore l’influencer aveva accusato qualche strano sintomo che, essendo incinta, l’aveva fatta preoccupare non poco.

La coppia si è subito recata in ospedale dal medico e il responso non è stato grave come ipotizzato, ma comunque preoccupante: “Qui più o meno tutto ok, ieri sera mi ha visitata anche il dottore perché mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene – ha scritto Ludovica Valli nelle sue storie di Instagram -. Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza)… In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi han fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo“.

La bella Ludovica è fuori pericolo e, per fortuna, il medico ha appurato che non si tratta neanche di Covid (una delle più grandi preoccupazioni per una donna in dolce attesa). L’influencer deve stare a riposo, in attesa di rimettersi in sesto e di poter tornare a casa per eseguire ulteriori esami e capire come affrontare il suo problema di salute.

Ludovica Valli in dolce attesa del secondo figlio

Tornare a casa è al momento l’unico desiderio di Ludovica Valli. Del resto possiamo ben comprenderla: quando non si sta bene, sia fisicamente che moralmente, ritornare al proprio “nido” è la cosa più confortante che possa esserci. Tanta preoccupazione nel cuore di una giovane donna incinta del secondo figlio, ma anche la consapevolezza (e la fortuna) di avere al proprio fianco un uomo che la ama e si prende cura di lei al meglio.

L’influencer da qualche anno fa coppia fissa con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio e i due sono inseparabili. Insieme sono riusciti a consolidare una relazione diventata via via sempre più forte e suggellata dalla nascita della primogenita Anastasia nel 2021. Il desiderio di allargare la famiglia è qualcosa che hanno in comune e l’arrivo del secondo bebè – un maschietto, come ha annunciato con un dolcissimo video su Instagram – è la ciliegina su una torta che più dolce non si può.

