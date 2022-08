Ludovica Valli incinta, l’annuncio su Instagram nasconde la sua battaglia per la maternità

Un video dolcissimo per comunicare al mondo una notizia piena di gioia: Ludovica Valli è incinta e lo ha annunciato con un lungo post su Instagram accompagnato da un lungo testo. Parole che non solo non nascondono la sua emozione, ma che rivelano anche molto altro. Infatti da ciò che racconta traspare la battaglia per la maternità della quale ha deciso di non fare mistero spiegando che, magari in futuro, racconterà di più.

Ludovica Valli, un video su Instagram per annunciare la maternità

Una giornata piena di felicità. Di quelle che iniziano ritrovandosi tutti insieme nel lettone e che poi prosegue tra giochi e tanto amore in spiaggia. Ludovica Valli ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui mostra a tutti i suoi follower il pancino e annuncia di essere in dolce attesa. Lo fa insieme alla al compagno Gianmaria Di Gregorio e alla loro primogenita Anastasia.

Nella lunga didascalia del video, Ludovica Valli ha raccontato le sue emozioni per questa seconda gravidanza, ma ha anche svelato la sua battaglia per la maternità. Ha deciso di non entrare nello specifico ma ha voluto rivelare molto del suo percorso

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte”.

Poi Ludovica Valli è voluta entrare nel merito del percorso che l’ha portata a diventare mamma: “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo – ha scritto -. Tutti i bambini sono un miracolo è vero, sono un dono di Dio… sono speciali”.

Infine nella didascalia del video si leggere: “Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo…che fantastica storia è la vita”.

Poi ha voluto spiegare ai suoi follower che per lei mantenere questo segreto è stato difficile e che si sente molto grata per questa seconda gravidanza.

Ludovica Valli, l’amore con Gianmaria Di Gregorio e la piccola Anastasia

L’annuncio della prima gravidanza, quando aspettava la piccola Anastasia, era arrivato a settembre 2020. Anche in quella occasione aveva usato un video, in cui la si vedeva insieme al compagno Gianmaria sulla spiaggia. Lei indossava un lungo abito bianco, che non nascondeva le rotondità dell’attesa.

Anastasia è poi nata a marzo 2021 portando una grandissima felicità per la mamma e il papà. Come lei ha anche raccontato attraverso i social. Ad esempio un mese dopo la nascita quando ha scritto parole che esprimevano tutto il loro amore, nella lunga caption tra le tante cose si leggeva: “Non potevamo creare cosa migliore di te. Sei tutto, tutto, tutto il nostro mondo”.

Ora la felicità è raddoppiata. Perché Ludovica è in attesa del secondo figlio e ha voluto condividere la gioia e la gratitudine anche con i suoi follower, in un lungo testo condiviso anche attraverso le storie Instagram ha aggiunto, tra le tante cose: “Essere grata è diventata per me una concezione della vita, una prospettiva che non considera tutto dovuto e scontato, anche perché questi anni non sono stati sempre così facili, così “semplici” come magari si possa pensare. Instagram non rappresenta sempre la vita reale, a volte sono mondi diametralmente opposti”.

