Ludovica Valli mostra la figlia su Instagram: “Sei tutto il nostro mondo”

Mamme e papà vip del 2021

“Il dono della vita: Anastasia”. Questo l’incipit del tenerissimo post di Instagram che la splendida Ludovica Valli ha dedicato alla figlia, a un mese dalla sua nascita. Le parole di una mamma felice di avere tra le braccia un piccolo frugoletto, nato dall’amore con il compagno Gianmaria Di Gregorio, al quale è legata dal 2019.

L’ex tronista di Uomini & Donne e oggi “reginetta” di Instagram da un milione e mezzo di follower ha pubblicato un video ad alto tasso di emozioni, che ripercorre il lieto evento della nascita della piccola Anastasia, venuta al mondo lo scorso 8 marzo a una settimana dal suo ventiquattresimo compleanno. Sulle note di una canzone di J-Ax, la Valli ha mostrato ai fan per la prima volta le immagini della figlia, dall’attesa in ospedale insieme al compagno Gianmaria fino al momento in cui ha potuto finalmente tenerla tra le braccia.

Momenti straordinari da cui traspare tutto l’amore della giovanissima mamma Ludovica, che non ha perso neanche per un attimo la sua incredibile bellezza. “Oggi è un mese di te. Un mese che ci migliori la vita, un mese che ci insegni la vita”, ha scritto l’influencer nel post. E non si può che restare rapiti dalla tenerezza delle sue parole: “Un mese dei tuoi occhi, un mese dei tuoi piedini che mamma e papà mangerebbero ogni volta che li guardano, un mese delle tue manine così dolci e uniche. Un mese del tuo nasino disegnato e di quella bocca così perfetta”.

Dolcezza ma anche ironia, com’è nello stile della bella Ludovica Valli che ha ironizzato sui continui pianti della figlia, affermando: “Papà dice che quando piangi, piangi così forte che sicuramente avrai preso la voce troppo alta della mamma“. Una gioia grande per i neogenitori, che si stanno godendo la piccola Anastasia sempre più innamorati l’uno dell’altra. “Oggi è un mese di te, il mese più bello della vita mia e del tuo papà. Grazie per tutta questa vita in più amore nostro, grazie per questo amore incondizionato”, prosegue nel post la Valli parlando anche a nome di papà Gianmaria.

“Non potevamo creare cosa migliore di te. Sei tutto, tutto, tutto il nostro mondo“. Il post della splendida Ludovica ha collezionato tantissimi like e commenti da parte dei fan che la seguono sempre con tanto affetto e che in questi mesi hanno condiviso insieme a lei i mesi della gravidanza, la trepidante attesa e, infine, l’arrivo di Anastasia. Il 2021 per Ludovica Valli e il suo compagno è iniziato all’insegna dell’amore e si preannuncia carico di ulteriori emozioni.