Ludovica Valli è diventata mamma, l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Ludovica Valli è diventata mamma. L’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la nascita di Anastasia, sua prima figlia. Lo scorso 2 marzo, Ludovica aveva compiuto 24 anni, festeggiando il compleanno con il pancione, impaziente di stringere fra le braccia la sua piccola. “Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno – aveva scritto -, perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni … la nostra Baby che a giorni sarà tra noi”.

Meno di una settimana dopo la Valli ha dato alla luce la sua primogenita. Su Instagram, l’influencer ha pubblicato alcune foto per festeggiare l’evento. “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza – ha scritto, commentando una tenera foto con la piccola -. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”. Una grande gioia per l’ex tronista e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio, a cui è legata dal 2019.

In tanti si sono complimentati con Ludovica Valli per il lieto evento. Su Instagram sono comparsi commenti e Like da parte di Giulia De Lellis, Valentina Ferragni, Costanza Caracciolo e Ginevra Mavilla. Non poteva mancare anche un pensiero da parte di Beatrice Valli, sorella maggiore di Ludovica, arrivata al successo, come lei, grazie a Uomini e Donne, e divenuta influencer.

Se Ludovica è diventata da poco mamma, Beatrice ha già tre bambini: Alessandro, nato dalla relazione con Kevin Bonifazi, Bianca e Azzurra, frutto del suo amore per Marco Fantini, modello conosciuto nel programma di Maria De Filippi. In passato si era parlato di presunte tensioni fra Beatrice e Ludovica Valli, ma le dirette interessate avevano smentito. “Evito di parlare di mia sorella perché la gente vede del marcio in tutto e giudica – aveva spiegato Beatrice -. Si permette di parlare di cose che non sa, quindi preferisco certe cose tenerle per me. Proteggendo quella che sono io e quella che la nostra famiglia è!”.