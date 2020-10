Ludovica Valli, su Instagram annuncia il sesso del figlio

editato in: da

I pancioni vip dell’autunno 2020

Ludovica Valli ha annunciato che diventerà mamma per la prima volta poco più di un mese fa con un dolcissimo video. E ora la nuova notizia, l’influencer ha svelato il sesso del nascituro.

Lo ha fatto con un lungo post su Instagram pieno di emozione, in cui racconta le tante sensazioni del momento e svela ai suoi follower di aspettare una bambina. La foto è dolcissima e racchiude in un solo scatto la famiglia. Ci sono la sua mano, quella del compagno Gianmaria Di Gregorio, imprenditore, e la zampa del loro bulldog Ettore. Tutte vicine con la bella immagine dell’ecografia in primo piano. Scorrendo si può vedere l’ecografia con il volto della piccola e ancora un video con il battito del suo cuore.

L’ex tronista di Uomini & Donne e influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora, si è lasciata andare a un post molto intimo in cui ha raccontato del periodo difficile che stiamo vivendo: “Viviamo un momento tremendo per il mondo intero; siamo circondati da incertezza e perplessità sul futuro imminente e sul futuro prossimo. Il lavoro traballa per tutti e tutti siamo impotenti di fronte ad un nemico ancora sconosciuto… Se mi avessero detto un giorno che avrei avuto la felicità nel palmo di una mano non ci avrei mai creduto e neppure scommesso eppure… eppure nel palmo della mia mano io vedo un barlume di speranza, una lucciola che accende la lampada benedetta della vita in un momento dove l’unica cosa che ci rimane è la speranza – ha scritto l’influencer, per poi aggiungere -. Questa speranza che a me sta regalando una nuova famiglia sa di futuro, quel futuro che abbiamo la responsabilità di costruire con valori e fondamenta sane e salde. Questo messaggio è per voi, non smettiamo di credere in un futuro migliore anche quando pensiamo che le sorti non dipendano da noi, non smettiamo. Vi mando tutte le mie energie positive e spero che sarete felici almeno quanto noi se vi dico che tra poco non saranno più 2 contro 1 ma saremo in parità perché sta arrivando LEI. Ti aspettiamo piccolina”.

Parole piene di speranza e di felicità per la vita che sta arrivando, pensieri di una futura mamma che prova per la prima volta le emozioni uniche della gravidanza.

Ludovica Valli, nata nel 1997, ha partecipato a Uomini & Donne nel 2015 e da allora ha portato avanti una bella carriera. Sentimentalmente è legata dal 2019 con Gianmaria Di Gregorio e ora la loro famiglia sta per allargarsi con l’arrivo di una bambina.