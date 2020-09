Ludovica Valli incinta, il dolcissimo annuncio su Instagram

editato in: da

Ludovica Valli diventerà mamma per la prima volta. L’influencer ed ex tronista di Uomini & Donne, sorella di Beatrice ed Eleonora, è in attesa del primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, imprenditore nel settore real estate.

L’influencer emiliana, classe 1997, ha annunciato la meravigliosa novità su Instagram, con un video dolcissimo accompagnato da una caption ricca d’amore. Nei poco meno di 80 secondi di filmato, si vedono Ludovica e Gianmaria che, sorridenti, corrono sulla spiaggia assieme al loro adorato bulldog Ettore.

Capelli scuri al vento e con indosso un abito candido, Ludovica sfoggia una tenerissima pancia che viene baciata dal futuro papà raggiante. Come già accennato, anche la caption è dolcissima ed esprime tutta la magia di questo momento.

La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle “sei di mattina”, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova.

Queste sono solo alcune delle parole scelte da Ludovica Valli per annunciare la sua gravidanza, un cambiamento importante che arriva dopo diversi anni all’insegna dei colpi di scena e dei successi lavorativi (tra questi, è possibile citare il libro Di Troppo Cuore).

La 18enne che nel 2015 si è seduta sul trono più famoso della tv italiana è oggi cresciuta e, come ricordato su Instagram, ha “una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di sé. Ti aspettiamo, anima mia”.

Legata a De Gregorio dal 2019 – l’imprenditore vive tra Milano e Ibiza – la Valli, dopo il video dedicato all’annuncio iniziale, ha postato una foto e un brevissimo filmato della seconda ecografia, effettuata sull’isola spagnola. A esprimere la sua felicità è intervenuta prima di tutti mamma Sandra, che quest’anno ha accolto le nipotine Azzurra e Ludovica Allegra, figlie di Beatrice ed Eleonora.