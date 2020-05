Beatrice Valli, Marco Fantini a Verissimo dichiara: “Vorrei altri figli”

editato in: da

Silvia Toffanin, nel consueto appuntamento con Verissimo – Le Storie, ci ha permesso di vivere tante nuove emozioni. In videomessaggio, ad esempio, abbiamo potuto scoprire come Beatrice Valli e Marco Fantini stanno trascorrendo i loro primi giorni con la piccola Azzurra.

La coppia, innamoratissima e felice, ha deciso di raccontare la grande gioia della nuova vita da genitori tris. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, show al quale Marco Fantini ha partecipato come tronista, e all’epoca Beatrice Valli era già mamma del piccolo Alessandro, nato dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi, Marco e Beatrice hanno accolto nella loro vita la piccola Bianca e, da qualche giorno, un’altra dolcissima femminuccia, Azzurra.

“Il parto è andato molto bene, Azzurra non voleva nascere ma alla fine è arrivato il momento. In due ore e mezzo è nata” – ha rivelato la Valli, nel videomessaggio inviato a Verissimo. “Per me è stata un’emozione unica, questo parto sono riuscito a godermelo molto di più” – è intervenuto Fantini – “Ogni volta mi innamoro, vorrei fare tantissimi altri figli“. Parole, quelle di Marco, che hanno suscitato l’ironia di Beatrice: “Non con me” – ha rivelato l’ex corteggiatrice, che d’altronde ha partorito solamente pochi giorni fa.

“Ci vorrà un po’ di tempo, tra qualche anno cercheremo il maschietto” – ha sentenziato infine il suo compagno. Ma non è ancora il momento di guardare così tanto al futuro, le emozioni di queste ultime settimane sono così intense che gli occhi di Marco e Beatrice brillano di gioia. Insieme, hanno anche svelato un dettaglio tenerissimo: “Purtroppo, dopo il parto lui non è potuto venire in ospedale con i bambini. Però io avevo la stanza che affacciava sopra un parcheggio. Lui con la bici, tutti i giorni, passava a salutarmi con i bimbi e io ero alla finestra” – ha spiegato la Valli. “Come Romeo e Giulietta” – ha chiosato Fantini.

I primi giorni a casa con Azzurra, che è nata lo scorso 13 maggio, sono andati molto bene: stando alle parole di mamma e papà, la piccola è molto brava e la notte dorme senza troppi problemi. C’è stato, in realtà, un piccolo momento di tensione in famiglia, come Beatrice aveva svelato poco tempo fa su Instagram. Al primo controllo, infatti, il pediatra aveva riscontrato un piccolo problema alla lingua di Azzurra, cosa che ha messo in agitazione la neomamma tris. Per fortuna, non si tratta di alcunché di grave.

Tutto sembra andare per il meglio, anche se ci sono stati momenti di difficoltà in passato. La Valli, nell’annunciare la sua terza gravidanza, aveva parlato dei problemi di salute che aveva avuto solo pochi mesi prima, tanto da temere anche per l’incolumità de fagiolino che aveva in grembo. E in queste ultime settimane la coppia è stata costretta a rimandare il matrimonio, vista la situazione d’emergenza che il Paese sta affrontando. Ma quando finalmente riusciranno a convolare a nozze, sarà ancora più bello, grazie alla loro splendida famiglia.