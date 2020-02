Verissimo, la Valli parla della terza gravidanza e si commuove: “È difficile”

editato in: da

La puntata odierna di Verissimo ha visto arrivare in studio Beatrice Valli e il suo fidanzato Marco Fantini, pronti a parlare dell’incredibile rivoluzione che ha subito la loro vita negli ultimi mesi. Silvia Toffanin li ha accolti calorosamente, rivolgendo particolare attenzione a un dettaglio che non poteva certo passare inosservato: il pancione della giovane influencer, ormai decisamente lievitato.

Beatrice è infatti incinta, e questa per lei è la terza gravidanza. Nel 2012, dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi, è nato il suo primogenito Alessandro, mentre nel 2017 è diventata mamma della piccola Bianca, avuta dal suo attuale compagno Marco Fantini. Ora è al sesto mese di una gestazione un po’ difficile, arrivata in un momento in cui l’ex tronista di Uomini e Donne stava affrontando dei problemi di salute. Lei stessa, in un lungo sfogo pubblicato su Instagram qualche settimana fa, aveva rivelato ai fan ciò che le stava succedendo, dando per la prima volta conferma della sua dolce attesa.

Oggi, ospite a Verissimo, la Valli ha raccontato qualche dettaglio in più: “È impegnativa, per determinate cure che ho fatto inizialmente quando ero a Los Angeles. Ho avuto un problema grosso alle ovaie, non mi hanno operato, per fortuna. Ma avevo meno probabilità di rimanere incinta” – ha esordito Beatrice, ricordando le difficoltà incontrate negli scorsi mesi. “Poi ho avuto un’infezione molto grossa all’intestino, quindi facevo delle cure molto pesanti che a volte non mi facevano neanche capire quello che accadeva durante la giornata. Soprattutto stare a contatto con i bambini in quel momento era molto difficile, perché non potevo dare il massimo”.

Poi la Valli ha scoperto di essere incinta, e alla sorpresa si è aggiunta una grande preoccupazione: “È abbastanza impegnativa questa gravidanza, non pensavo. Pensavo di vivermela normalmente come ho fatto con le altre due, perché sono giovane e non pensavo di avere determinati problemi. E invece tutto può capitare”. E ancora, palesemente turbata dal rivivere questo turbinio di emozioni, ha aggiunto: “Deve andare tutto bene, lo spero perché non l’ho presa molto bene. Non sono tranquilla come con le altre, perché avendo fatto queste cure qui non si sa mai. L’importante è che stia bene il bambino o la bambina”.

Il caloroso applauso del pubblico ha spinto Beatrice Valli ad un’ultima confessione, davanti alla quale lei stessa si è sciolta in lacrime: “Non è facile perché non riesco a dare il massimo con i bambini. Magari mi dicono di non prenderli in braccio, ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?“. Silvia Toffanin, palesemente commossa, le si è avvicinata per abbracciarla, mentre Marco Fantini ha cercato di spostare l’attenzione su un tema più felice: il matrimonio.

I due giovani innamorati sono infatti pronti al grande passo. Naturalmente i loro piani sono leggermente cambiati, visto il nuovo arrivo previsto per i prossimi mesi. La data delle nozze è dunque slittata al prossimo autunno: Marco e Beatrice si sposeranno il 27 settembre 2020, probabilmente in una delle location più romantiche di sempre, la splendida Capri.