Beatrice Valli svela il problema della piccola Azzurra su Instagram

Beatrice Valli e Marco Fantini, storia di un amore

Beatrice Valli svela su Instagram di essere preoccupata per la figlia Azzurra che ha un problema alla lingua. La piccola è venuta alla luce lo scorso 13 maggio, frutto dell’amore della modella per Marco Fantini, ex corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne.

La gravidanza per Beatrice, già mamma di Alessandro e di Bianca, non è stata affatto semplice e anche dopo il parto la Valli ha dovuto affrontare qualche problema. Su Instagram, l’influencer ha svelato di essere in ansia per la figlia dopo la prima visita dal pediatra. La neonata infatti ha il filetto della lingua corto e questo potrebbe rendere difficile l’allattamento.

“Abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo – ha rivelato -. Come sapete la allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto è che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

Fra circa una settimana, Beatrice Valli tornerà dal medico per scoprire se Azzurra dovrà subire questo piccolo intervento. “La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati – ha raccontato -. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. […] La visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.

Anche se è preoccupata per Azzurra, Beatrice ha confidato ai follower di essere molto felice. La love story con Marco Fantini, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, procede a gonfie vele, tanto che la influencer ha svelato di sognare già il quarto figlio. Nel frattempo si gode l’ultima arrivata e gli altri due figli: Bianca e Alessandro, quest’ultimo nato da una precedente relazione. Il prossimo anno per lei potrebbero arrivare le tanto attese nozze con il modello. “Ho perso circa 7,5 kg dopo il parto – ha rivelato -. Ne ho ancora una decina […] Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza”.