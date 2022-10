Ludovica Valli incinta, l’emozionante video su Instagram svela il sesso del bebè

Ludovica Valli è in attesa del suo secondo bebè e ancora una volta ha affidato a Instagram un video per svelare il sesso del piccolo che porta in grembo. Si tratta di un filmato dolcissimo, dove la piccola Anastasia – la primogenita dell’influencer – tinge con le sue manine di blu il pancione della mamma: la famiglia è pronta ad accogliere un bel maschietto.

Ludovica Valli rivela il sesso del bebè in arrivo con un video su Instagram

Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne e oggi nota influencer da quasi 2 milioni di follower, è incinta e ha svelato il sesso del bebè che porta in grembo. Lo ha fatto con un dolcissimo video che ha pubblicato su Instagram e che ha coinvolto anche la prima figlia, la piccola Anastasia.

Nel tenerissimo filmato con il quale la Valli ha sorpreso gli affezionati fan, c’è in primo piano il suo pancione, sul quale lei stessa disegna un cuore con della tempera. Il video inizialmente è in bianco e nero, ma quando la piccola Anastasia posa la sua manina sporca di pittura sul pancione della madre, le immagini acquistano improvvisamente colore, mentre tutto si tinge di blu, annunciando l’arrivo di un maschietto in famiglia. Ad accompagnare le immagini dolcissime di mamma e figlia sono le note del brano Latch di Sam Smith, perfetta colonna sonora per un momento così intenso.

Ludovica Valli, l’annuncio della gravidanza

L’ex volto di Uomini e Donne, legata da qualche anno all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, aveva annunciato sempre su Instagram la sua seconda gravidanza la scorsa estate, con un dolcissimo video che coinvolgeva tutta la famiglia e che annunciava l’arrivo di un altro bebè.

Nella didascalia del video, Ludovica Valli aveva raccontato le sue emozioni legate alla sua dolce attesa, segnata, oltre che da una gioia incommensurabile, anche dalla sofferenza e dal dolore. “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”, aveva scritto a corredo del filmato.

Mantenere il segreto con i suoi follower per l’influencer non era stato affatto facile, ma aveva spiegato di essere grata alla vita per un regalo così meraviglioso. “Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente molto speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo…che fantastica storia è la vita”.

La prima figlia di Ludovica è nata a marzo del 2021, mentre il fratellino dovrebbe arrivare all’inizio del 2023. Manca sempre meno quindi alla nascita del piccolino, che porterà una nuova ventata di felicità alla famiglia: non resta che aspettare ancora un po’ per il nome che mamma e papà hanno scelto per il bebè.

