Beautiful, le anticipazioni del 17 settembre 2026: Steffy si scontra con Katie

Ufficio stampa Ansa Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 17 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 settembre 2026

Alla Forrester Creations si discute la strategia mediatica da adottare dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea. Steffy vuole archiviare la questione con decisione; Katie teme che tagli così improvvisi possano danneggiare la fiducia nel marchio.

L’arrivo di Ivy Forrester e della giovane nipote Electra sposta l’attenzione sul rilancio della linea di gioielli: Ridge e Steffy mostrano entusiasmo nel dare spazio alla nuova generazione, ma Electra manifesta evidente disagio all’idea di finire sotto i riflettori e chiede che il suo nome e la sua immagine vengano rimossi dalla campagna pubblicitaria. Will cerca di rassicurarla e di metterla a proprio agio, mentre in azienda permangono tensioni interne sulle conseguenze del recente conflitto tra Logan e Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.