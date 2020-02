Chi è Alice, la sorella minore di Vanessa Incontrada

editato in: da

Vanessa Incontrada non ha certo bisogno di presentazioni: l’attrice e conduttrice ha conquistato il pubblico grazie alla sua bellezza e alla sua semplicità, che l’ha fatta arrivare al cuore degli italiani per i messaggi positivi che ama trasmettere.

Anche se non ama parlare della sua vita privata sui social, il suo profilo Instagram è molto attivo e fanno spesso capolino il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal, la mamma Alicia Soler Noguera, (con cui ha scritto un libro recentemente), e talvolta anche la sorella minore Alice, con la quale ha uno splendido rapporto.

Alice Incontrada è molto più riservata della sorella: la sua esposizione mediatica è davvero ridotta, e le poche foto che circolano in rete arrivano proprio dal profilo Instagram di Vanessa, più incline a condividere la sua vita privata.

Le due sorelle si vedono spesso, infatti non mancano scatti che le ritraggono insieme durante le feste o le vacanze trascorse in Spagna, spesso in compagnia della madre. Le due sorelle condividono gli stessi colori e un’espressione del volto molto simile: dagli scatti si vede chiaramente cosa hanno in comune, pelle chiara, capelli ramati, lentiggini sul viso e stesso taglio degli occhi.

Entrambe figlie di Filippo Incontrada e Alicia Soler Noguera, hanno avuto un’infanzia difficile dopo che il padre se ne andrò di casa, lasciando la madre a crescerle da sole.

Il loro rapporto si è incrinato in seguito al trasferimento in Italia di Vanessa, impegnata ad intraprendere la sua carriera da attrice e presentatrice. Ma oggi hanno un rapporto splendido, come dichiarato spesso da Vanessa, che ha affermato in più occasioni di estremamente legata a lei. Su Instagram si legge “L’altra metà del mio cuore”.

Alice Incontrada è una ragazza particolarmente riservata, e svolge una professione diametralmente opposta a quella di sua sorella. Non si sa molto di lei, a parte che le piace suonare la chitarra e che possiede un cane, un barboncino cui è molto legata.

Proprio nei giorni scorsi Vanessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un articolo che parla della nuova attività della sorella più piccola, una casa editrice fondata insieme al compagno, scrivendo “Siete una carezza per il mio cuore… Sono fiera di voi”.