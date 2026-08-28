Federica Panicucci, la nuova manicure che fa impazzire tutte (e sta bene con tutto)

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IPA Federica Panicucci la nuova manicure che fa impazzire tutte

Federica Panicucci ci ha abituati a uno stile sempre raffinato ma mai scontato, sia quando si parla di look che di beauty. E anche questa volta la conduttrice ha trovato il modo di sfoggiare un dettaglio di bellezza semplice ma tutt’altro che banale.

Dopo un periodo di vacanze, si è concessa un altro momento per sé, dedicandosi unghie e mostrando il risultato nelle sue Instagram Stories.

Una manicure delicata, in un color pastello chiarissimo, su unghie con una forma precisa e un finish luminoso. Nulla di particolarmente elaborato, proprio per poter sfoggiare un genere di manicure che non stanca, sta bene praticamente con tutto e, soprattutto, ricorda ancora i colori dell’estate.

Dopo mesi di sole e mare, potrebbe essere proprio questa la scelta da copiare per rimettere in ordine anche le mani e ripartire con la nuova stagione.

Federica Panicucci, le nuove unghie pastello

La manicure scelta da Federica Panicucci è l’esempio perfetto di quanto non serva esagerare per ottenere un risultato curato. Per il suo ritorno a lavoro dopo un periodo di relax, la presentatrice ha optato per delle unghie a mandorla, una forma che segue i contorni del dito e si restringe leggermente verso la punta, creando un effetto affusolato e molto elegante.

A renderle ancora più raffinate è, però, il colore. Nessuna nuance troppo accesa o toni scuri: Federica ha scelto un rosa pastello molto chiaro, quasi lattiginoso, che lascia le mani luminose senza risultare troppo protagonista. È una tonalità femminile ma non leziosa, e soprattutto molto facile da abbinare.

Il finish lucido fa il resto, anche perché è un altro elemento che sta bene su tutto. Su unghie più corte può dare un aspetto ordinato e naturale, mentre su una lunghezza maggiore accompagna bene la forma almond senza appesantirla.

Come avere una manicure come quella di Federica Panicucci

La manicure scelta da Federica Panicucci è anche un ottimo spunto per chi, dopo l’estate, ha voglia di tornare a una bellezza più essenziale. La conduttrice ha sempre fatto della cura dei dettagli uno dei suoi punti di forza: dai look eleganti e femminili alle scelte beauty, difficilmente punta su qualcosa di eccessivo.

Per replicare le sue unghie si può partire proprio dai tre elementi che le caratterizzano: forma almond, colore pastello molto chiaro e finish glossy.

La forma a mandorla non deve necessariamente essere lunghissima: può essere adattata alla lunghezza naturale dell’unghia, mantenendo i lati più stretti e la punta morbida così da slanciare visivamente le dita senza ricorrere a lunghezze importanti.

Sul colore, invece, meglio orientarsi verso un tono tenue, evitando tonalità troppo fredde o troppo accese. L’effetto deve rimanere delicato, con quel tocco di colore sufficiente a far sembrare le mani immediatamente più curate. Aggiungendo un top coat molto lucido si ottiene quella superficie brillante che rende la manicure ancora più sofisticata.

È anche una scelta azzeccata per questo momento dell’anno. Dopo settimane in cui sulle unghie hanno dominato colori vivaci, manicure estive e tonalità ispirate alle vacanze, il rosa chiaro segna un piccolo cambio di passo senza essere ancora definitivamente autunnale. Sta bene con l’abbronzatura che rimane e, allo stesso tempo, accompagna perfettamente il ritorno a una palette più neutra.

Senza contare che una manicure di questo genere non obbliga a scegliere il look in funzione delle unghie. Funziona con un abito elegante, con un completo da ufficio, con i jeans e con i primi blazer della stagione.