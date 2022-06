Francesca De André, il padre Cristiano rompe il silenzio sulle violenze subite

Fonte: IPA Francesca e Cristiano De André

Quella di Francesca De André è una storia che tragicamente somiglia a molte altre: un racconto drammatico di violenze perpetrate a lungo, fino all’estremo atto che avrebbe potuto segnare la sua fine, e che invece ha decretato un nuovo inizio lontano da un amore tossico. L’ex gieffina ha voluto parlare di questa sua terribile esperienza, anche per dare voce alle tante donne che non riescono a farlo. E ora anche suo padre, Cristiano De André, ha rotto il silenzio sulla drammatica vicenda.

Cristiano De André, le parole per sua figlia Francesca

In una lunga intervista al Corriere della Sera, dove si è raccontato a tutto tondo, Cristiano ha commentato anche le ultime terribili vicissitudini che hanno visto coinvolta sua figlia Francesca De André. La ragazza, da tempo innamorata di un uomo che si è mostrato violento sin dai primi giorni della loro relazione, ha vissuto una gravissima aggressione che l’ha portata in ospedale con tumefazioni al volto e un trauma cranico molto serio. Solo in quel momento, davanti all’idea di aver rischiato di morire, si è resa conto di ciò che stava accadendo alla sua relazione. E ha deciso di denunciare, sia a livello legale che pubblicamente.

In un lungo sfogo su Instagram, l’ex gieffina ha raccontato il suo dolore per un amore che si è rivelato violento, e che ha lasciato segni terrificanti su anima e corpo. Solo in seguito, in un’intervista al settimanale Chi, ha finalmente avuto il coraggio di parlare apertamente del trauma subito, l’ultimo di una lunga serie di abusi fisici e verbali: “Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo” – ha rivelato con grande sofferenza. Fino a questo momento, suo padre non aveva voluto affrontare apertamente un argomento così delicato. Ma di recente ha deciso di rompere il silenzio.

“È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto” – ha raccontato Cristiano De André sulle pagine del Corriere. Le sue sono parole amare e certamente dure, che riflettono un rapporto difficile con sua figlia Francesca. Tra di loro ci sono state molte incomprensioni in passato, e a quanto pare le tensioni non sono ancora sopite.

Francesca De André, il rapporto con papà Cristiano

Già all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca De André aveva portato a galla le difficoltà nate nel costruire un rapporto con suo padre. Difficoltà amplificate anche dal desiderio di riservatezza che Cristiano ha sempre ricercato nella sua vita privata, e che invece sua figlia ha disatteso anche nel salottino di Barbara D’Urso, portando in tv fatti che forse sarebbero dovuti rimanere in famiglia. Nessun tentativo di riavvicinamento sembra mai essere andato a buon fine, ma la triste vicenda che Francesca ha vissuto potrebbe spingere suo padre a mettere da parte i rancori.

Di certo, per il momento la De André sta pensando a se stessa e alle sue ferite da rimarginare. Nel raccontarsi, ha ammesso di essere circondata dall’affetto dei suoi amici, ai quali è andato il suo più sentito ringraziamento per averla accolta in queste settimane di grande difficoltà. Ma della sua famiglia, nessun cenno. Forse è ancora troppo presto per pensare a ricucire un rapporto doloroso, in un momento per lei di così grande fragilità.