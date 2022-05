“Sono in tragiche condizioni psicofisiche”. Il racconto di Francesca De André su Instagram

Un messaggio, una richiesta. Un lungo racconto su Instagram. Parole forti, che arrivano al cuore e che fanno male. Francesca De André, nipote del cantautore Fabrizio e figlia di Cristiano, ha scelto di usare i social per spiegare i motivi della sua assenza negli ultimi giorni: “Ho subito una grave aggressione, violenza. Fisica”. Ha menzionato le sue condizioni, e lo ha fatto aprendo il suo cuore, senza alcuna armatura o maschera, dicendo la cruda verità.

Francesca De André racconta il suo dramma su Instagram

Negli ultimi giorni, la De André non ha usato i social. Il silenzio ha preoccupato i fan, che si sono chiesti come mai non condividesse più la sua quotidianità su Instagram. Nessuno avrebbe potuto immaginare, o anche lontanamente pensare la verità, quanto successo. “Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie tragiche condizioni psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo, ma sto cercando di reagire”.

Non è facile aprirsi, in questi casi: raccontarsi, mettersi a nudo, esporsi anche al giudizio degli altri, che, purtroppo, è spesso inclemente. “Ho subito una grave aggressione, violenza. Fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare. Ma, non essendo una bugiarda, per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo. Per ora non oltre questo, perché non me la sento”.

Infine, un appello: “Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto, che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno”. Ed è più che lecito chiedere un po’ di supporto in una situazione simile. Il suo racconto ha generato un’ondata di messaggi empatici e di affetto. Quanto subito l’ha segnata in modo profondo: la sofferenza che si legge tra le righe è difficile da accettare.

La forza di reagire ai meccanismi di violenza

Poco dopo aver condiviso la sua storia, Francesca De André ha voluto aggiungere che, grazie ai tanti messaggi di supporto e comprensione, sta cercando di trovare la forza di reagire e di rafforzare la convinzione che bisogna uscire dai meccanismi di violenza. Non ha voluto accennare o spiegare di più, mantenendo il riserbo su quanto accaduto – come è giusto che sia – ma qualcuno, purtroppo, come accade sempre in questi casi, ha avanzato delle allusioni.

La De André ha messo subito a tacere qualsiasi dietrologia con un’altra storia su Instagram. “Non c’è dietro nessuna strategia, men che meno attirare attenzione e curiosità per apparire un domani perseguendo l’idea di dare a qualcuno un’esclusiva. Chi mi conosce sa bene che non ho mai usato le questioni personali per arrivare da nessuna parte. Ho voluto portare rispetto ai miei follower spiegando la mia assenza”.

Francesca De André, la lontananza dalla TV

Da qualche tempo, non abbiamo avuto modo di vedere Francesca De André in TV: si ricorda la sua partecipazione al GF 16, condotto da Barbara D’Urso. Dopo l’esperienza al reality show, ha preso parte a diversi programmi in qualità di ospite, ma negli ultimi anni è stata lontana dai salotti televisivi.