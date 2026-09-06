Francesca Michielin, il nuovo look autunnale in stile “Serpeverde”: osa e vince

Chioma corvina e ciocche platino: Francesca Michielin cambia look. "Mabon sta arrivando, e noi ci prepariamo"

IPA Francesca Michielin

Nonostante le temperature, l’estate è ai suoi scampoli. E questo significa solo una cosa: autunno, tempo di cambiamenti. Se c’è un’artista che le trasformazioni le vive fino in fondo, quella è Francesca Michielin, che ha deciso di dare una svolta netta alla sua chioma, sfoggiando un beauty look wow. Scuro, magnetico, dai contrasti forti, che i fan hanno immediatamente ribattezzato in mille modi. Il più gettonato? Quello che rimanda al mondo di Harry Potter e alla sua casata più chiacchierata. Perché sì, Francesca è decisamente team Serpeverde.

Francesca Michielin, il nuovo look divide (ma per noi vince)

La base del nuovo look di Francesca Michielin è un nero profondo, e a spezzare il tutto ci sono due vistose bande di un biondo platino freddo, ai lati del viso, che scendono lungo le lunghezze. Un effetto scenografico, lontano dalle nuance più naturali a cui ci aveva abituati.

Ovviamente, è un bel cambio di look, che ha trasformato il suo sguardo, più magnetico: non stupisce, allora, che sotto lo scatto condiviso su Instagram si sia scatenata una valanga di reazioni. C’è chi l’ha paragonata a Morticia della famiglia Addams e chi ha tirato in ballo proprio Narcissa Malfoy.

Non sono mancati i commenti più critici, perché un cambiamento così deciso raramente mette tutti d’accordo: accanto alla schiera di ammiratori entusiasti, che l’hanno definita “semplicemente magnifica”, c’è stato anche chi ha storto il naso, giudicando il nuovo colore poco riuscito. Persino sul fronte della coerenza qualcuno l’ha punzecchiata, ma la maggioranza ha promosso a pieni voti la sua “streghification”, come l’ha simpaticamente definita un utente. Insomma, un look che divide, ma che di sicuro non lascia indifferenti. E con i beauty look, poi, osare senza timore di spiazzare è la regola.

Cosa c’è dietro il cambio look

Dietro questa scelta si nasconde un immaginario ben preciso. Ad accompagnare la foto, infatti, c’è un riferimento tutt’altro che casuale all’equinozio d’autunno, celebrato con il nome di Mabon in alcune tradizioni neopagane, in particolare nella Wicca. “Mabon sta arrivando e noi ci prepariamo”, ha scritto. “E comunque sempre team Serpeverde”.

Il nuovo capitolo discografico della Michielin (Magia Bianca), del resto, ruota proprio attorno a un universo sospeso tra fantasy e suggestioni antiche, e questo restyling non fa che portarlo anche sul piano dell’immagine. Ed è un momento intenso anche per quanto riguarda i live. La Michielin sta infatti chiudendo la lunga parentesi estiva del suo Strega Comanda Summer Tour, che l’ha portata ad attraversare la penisola toccando alcune delle location più suggestive, dai litorali fino all’alta quota. Ma la festa non è finita, perché ad attenderla c’è già la seconda parte del viaggio.

Dall’8 novembre, con la data zero fissata all’Auditorium Santa Chiara di Trento, prenderà infatti il via la tranche autunnale nei principali teatri italiani, un percorso che la vedrà protagonista fino a dicembre nelle sale più prestigiose del Paese. E c’è da scommettere che, capello platino o meno, la strega saprà esattamente come incantare il suo pubblico. Perché quando Francesca comanda, il pubblico risponde sempre presente.