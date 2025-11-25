Comodo, performante e dalla resa professionale, il phon GHD che tutti amano è adesso in sconto ed è il momento di approfittarne

iStock Il phon più amato è in super sconto e può essere tuo

Quando arriva la fine di novembre arriva anche l’attesissima settimana Amazon del Black Friday e fino al 1° dicembre potete avere a un prezzo ridottissimo tantissimi prodotti e tool per prendervi cura di voi in modo professionale ma direttamente a casa vostra.

Come accade acquistando, ora in sconto, il phon Helios di GHD, amatissimo, super performante e assolutamente necessario se il vostro scopo è quello di trattare la chioma con delicatezza anche durante la fase di asciugatura, sublimandola ed evitando che si crei il fastidioso effetto crespo sempre in agguato.

Offerta GHD L’asciugacapelli di GHD Helios è in super sconto

Il phon GHD Helios è il tool che non vorrete più lasciare

Un tool che non ha bisogno di presentazioni e che vale davvero la pena avere tra gli strumenti con cui prendersi cura dei propri capelli, anche in quelle attività che spesso si danno per scontate ma che possono fare davvero la differenza sulla salute e bellezza della nostra chioma.

Il phon GHD Helios, infatti, non è un semplice asciugacapelli, perché la sua azione è molto più mirata e attenta di un phon classico. Un tool che vanta uno studio dietro, e che è stato sviluppato dai migliori fisici, ingegneri e professionisti dello styling del team GHD. Un phon ultra performante, che riduce in modo drastico il tempo di asciugatura della chioma, rendendola immediatamente più lucente.

Come funziona e come si prende cura della chioma

Un phon di GHD dotato di tecnologia del sistema acustico su misura per bassi livelli di rumorosità e per una massima semplicità di utilizzo. Uno strumento ergonomico, leggero, facile da usare, comodo e dal risultato impeccabile con un cambiamento della chioma fin dal primo utilizzo.

Un phon integrato dall’’avanzata tecnologia Areoprecis in aggiunta a quella a ioni, che insieme al beccuccio professionale in dotazione, garantiscono che il flusso d’aria del phon esca in modo concentrato, mirato e uniforme sui capelli, agendo nel mentre che li asciuga, anche con un’azione che elimina l’effetto crespo prima ancora che nasca.

Insomma, il phon GHD Helios è l’asciugacapelli professionale, ionico e anticrespo che avete sempre desiderato di avere tra le mani e che grazie alla settimana del Black Friday di Amazon potete avere davvero.

Come agisce il phon GHD

Un tool dalle performance impeccabili, facile da usare e che una volta provato non si lascia più. Un phon dal design ergonomico, che permette di essere usato anche dalle persone mancine o da chi non ha grande manualità, assicurando un controllo di styling migliore e adattandosi alle esigenze di tutti. In più, il phon d GHD Helios è dotato di un cavo di ben 3 metri, che vi garantisce una maggiore flessibilità durante l’uso.

Un phon che asciuga la chioma molto rapidamente, senza danneggiare i capelli grazie al controllo del calore, che sublima la chioma rendendola immediatamente più brillante e lucente, ma anche liscia e morbida al tatto, e questo tutto prima di aver fatto qualsiasi tipologia di styling. Se cercate il regalo giusto da fare a chi volete bene o se cercate il regalo giusto da farvi per coccolarvi un po’, questo è il tool e il momento giusto per farlo, approfittando dell’offerta in corso e assicurando alla chioma massimo benessere e bellezza a lunga durata.

