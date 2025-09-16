Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

C’è chi vive il momento dell’asciugatura come una coccola, e chi invece lo considera una vera fatica. Braccia indolenzite, phon pesanti e lunghi minuti davanti allo specchio rischiano di trasformare la routine in un compito fastidioso. E non parliamo del risultato: spesso, dopo tanto impegno, ci si ritrova comunque con capelli crespi, gonfi o poco luminosi. Negli ultimi anni il mondo della cura dei capelli ha visto nascere strumenti sempre più innovativi: multistyler che promettono di asciugare, lisciare, arricciare e proteggere in un unico gesto. Non tutti però mantengono la promessa, e non sempre è facile orientarsi tra tecnologie, accessori e prezzi.

Rowenta Air Motion è un asciugacapelli-styler che unisce leggerezza e tecnologia per ridurre il crespo, asciugare in pochi minuti e proteggere i capelli dal calore. Un’alternativa pratica ai multistyler più costosi, ideale per chi cerca comfort e capelli più sani.

VOTO TOTALE 7.3 Rowenta Air Motion Rowenta ha deciso di puntare sulla semplicità con Air Motion, un asciugacapelli-styler che concentra le sue energie su tre punti chiave: leggerezza, comfort e tecnologia anti-crespo. Non troverai una valigetta di accessori per trasformarlo in mille strumenti diversi, ma un dispositivo compatto che vuole rendere l’asciugatura quotidiana più rapida, meno stressante e soprattutto più rispettosa dei capelli. L’ho provato e ti racconto com’è andata. PRO Più leggero di un phon tradizionale

Tecnologia Coanda che riduce crespo

Calore ridotto del 50%

Tecnologia ionica

Custodia inclusa CONTRO Non sostituisce la piastra

Accessori limitati

Beccuccio largo disperde aria Design VOTO: 8 La prima impressione conta e nel caso di Air Motion colpisce subito la leggerezza: fino a due volte più leggero di un phon tradizionale, pesa circa 300 grammi. Il design curvo ed ergonomico è pensato per ridurre lo sforzo: impugnandolo, il polso non deve compiere torsioni innaturali e questo lo rende adatto anche a sessioni di styling più lunghe. Nella confezione, oltre al corpo principale, si trova una custodia compatta utile sia per riporlo a casa che per portarlo in viaggio, insieme agli accessori base per direzionare il getto d’aria. Non è un kit ricco come quello di alcuni concorrenti, ma l’essenziale per chi cerca praticità e portabilità nell’asciugatura liscia. Tecnologie per la cura dei capelli VOTO: 7 Il cuore del dispositivo è il motore digitale brushless ad alta velocità, capace di generare un flusso d’aria che arriva a 170 km/h. Il risultato è un’asciugatura molto più rapida rispetto ai phon tradizionali, utile soprattutto quando si ha poco tempo. La vera differenza però sta nella tecnologia Coanda, che sfrutta due flussi d’aria per avvolgere la ciocca, mantenerla ferma e lisciarla mentre si asciuga. Questo permette di ridurre notevolmente l’effetto crespo, ottenendo un risultato più naturale e disciplinato senza bisogno di particolari movimenti e manualità (per la piega basta un movimento simile a quello con cui pettineresti i capelli). A completare il pacchetto ci sono la tecnologia ionica, che rilascia milioni di ioni antistatici per capelli più morbidi e lucidi, e la gestione intelligente del calore: Air Motion promette fino al 50% in meno di calore rispetto ai phon tradizionali, proteggendo la fibra capillare. Il controllo durante l’uso è molto intuitivo, adatto anche a chi ha meno esperienza con i dispositivi per capelli: 9 combinazioni di velocità e temperatura, possibilità di memorizzare le impostazioni preferite e getto d’aria fredda per fissare la piega. Accessori e tipi di acconciature VOTO: 7 Air Motion non è un multistyler con decine di accessori, ma offre comunque una certa versatilità. Con i beccucci inclusi si possono ottenere acconciature lisce e disciplinate, perfette per l’uso quotidiano o per chi vuole un effetto naturale senza ricorrere alla piastra. L’unico limite emerge con capelli molto ricci o spessi: in questo caso può servire un ulteriore passaggio con strumenti specifici per ottenere un liscio impeccabile. Non è quindi pensato per trasformare radicalmente la chioma, ma per rendere più rapida, naturale e delicata la piega quotidiana. Sommario Rowenta Air Motion Design 8 Tecnologie per la cura dei capelli 7 Accessori e tipi di acconciature 7

Conclusioni Offerta Rowenta Ultimate Experience Air Motion Asciugacapelli e Accessorio per lo Styling, Design Ergonomico e Leggero, Pettine Lisciante con Effetto Coanda, Motore ad Alta Velocità Air Motion è un dispositivo che si fa apprezzare soprattutto per la sua maneggevolezza: niente braccia indolenzite e meno fatica davanti allo specchio. Ma anche per la cura del capello, perché lavorare con meno calore significa limitare i danni e preservare la lucentezza naturale. È uno strumento che semplifica, più che moltiplicare le possibilità. Ideale per chi ha capelli crespi o difficili da disciplinare, per chi cerca rapidità nella routine quotidiana e per chi vuole ridurre lo stress termico senza rinunciare a un aspetto curato. Disponibile al prezzo di circa 112,99 € (controlla le offerte online), costa molto meno rispetto a dispositivi come il Dyson Airwrap o altri airstyler multifunzione, ma offre anche meno accessori e meno versatilità. La sua forza è la specializzazione: asciugare e lisciare con rapidità e semplicità, senza complicazioni. Se cerchi uno strumento tuttofare per onde, ricci e styling elaborati, probabilmente non è il dispositivo per te, se invece desideri un phon leggero, smart e mirato all’effetto liscio naturale, Air Motion può rappresentare una scelta sensata ed equilibrata.

