Il siero viso super idratante e rimpolpante di cui tutti parlano è finalmente su Amazon ed è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il siero viso idratante e rimpolpante da avere adesso

Cosa c’è di meglio durante l’estate che sentire la propria pelle super idratata, fresca e morbida. Insomma, una pelle sana e piena di energia e benessere. Forse nulla, e se anche voi cercate un prodotto che vi aiuti a mantenerla così nonostante le alte temperature e i problemi a cui la cute può andare incontro durante l’estate, ecco che la soluzione c’è, ed è firmata Avon. Si tratta di un siero viso idratante e rimpolpante, Anew Hydrate & Plump Siero, che potete avere con un semplice click, approfittando dello sconto su Amazon e assicurandovi un plus di benefici assolutamente eccezionali.

Offerta Avon Il siero viso idratante e rimpolpante da avere ora

Il siero viso idratante e rimpolpante di Avon è in sconto

Un prodotto che nasce dal lavoro di un brand che è leader nel settore beauty e che, innovando la sua gamma di prodotti anno dopo anno, ha creato una linea dagli effetti sicuri e veloci, grazie alla presenza dei nei suoi prodotto di una particolare molecola, il Protinolo.

Un siero idratante e rimpolpante, che dona alla pelle un aspetto più pieno, compatto, sano e una sensazione di freschezza fin dalla prima applicazione. Ideale sia per mantenere la pelle ben idratata ed elastica durante le vostre giornate sia per contrastarne la secchezza e la comparsa di eventuali linee sottili e rughette.

Com’è fatto il siero Hydrate & Plump Anew

Un siero viso dalla piacevolissima formulazione simile a un gel, che si stende facilmente e che viene assorbito dalla cute altrettanto velocemente, in pochi secondi, lasciando la pelle vellutata, morbida, senza nessuna traccia di untuosità o residui di prodotto, garantendovi il massimo comfort possibile.

Un prodotto arricchito con una miscela esclusiva con Pro Vitamina D, che aiuta a rafforzare la barriera cutanea naturale, migliorando la resistenza e l’idratazione della pelle. Ma che è formulato anche con un complesso di acido ialuronico al 3,5% che aiuta ad attrarre e a trattenere l’acqua bella pelle, garantendo massima idratazione a lunga tenuta, mentre la sua formula tri-molecolare, agisce per fornire 180% in più di acido ialuronico agli strati superficiali più profondi della pelle.

Questo significa che:

l’acido ialuronico grande agisce sulla superficie della pelle, garantendo un effetto rimpolpante istantaneo;

quello medio penetra nella pelle, proprio dove iniziano a formarsi le rughe;

l’acido ialuronico piccolo penetra più in profondità, per un’idratazione e morbidezza a lunga durata.

Il risultato? Una pelle immediatamente più soda, compatta, fresca e idratata, dall’aspetto rimpolpato e con una significativa riduzione dell’aspetto delle linee sottili e delle rughe sul viso, soprattutto se lo si usa in modo continuativo, introducendolo nella vostra skincare routine estiva e provando i benefici unici di questo siero viso idratante e rimpolpante di Avon.

Offerta Avon Il siero viso da provare adesso è in sconto

Come si usa il siero viso di Avon

Un prodotto dall’efficacia testata e facile da utilizzare. Dopo la vostra classica detersione con i prodotti che siete solite utilizzare e dopo aver applicato il tonico viso e tamponato bene la pelle per asciugarla (tamponato non sfregato) si applica una piccola quantità di siero Hydrate & Plump Anew, sia sul viso che sul collo e avendo cura di lasciarlo penetrare e assorbire completamente.

Una volta fatto potete stendere la vostra crema contorno occhi e viso, eseguendo dei leggeri massaggi sulla pelle che permettono un miglior assorbimento e che, allo stesso tempo, favoriscono la circolazione lasciando la pelle più luminosa e radiosa.

Piccol gesti di benessere e bellezza che potete inserire come step base della vostra skincare routine, mattina e sera, per una cura totale e completa h24.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram