La coccola dell’estate è un elisir per viso e corpo che dona una pelle di seta

La coccola per la pelle che aspettavate è adesso in sconto, un olio elisir per viso e corpo che agisce a 360° per un benessere completo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock L'olio viso e corpo che è un vero elisir per la pelle è ora in sconto

Se c’è una cosa davvero necessaria durante l’estate, è proteggere la pelle del corpo con un’adeguata dose di idratazione, sia prima che dopo l’esposizione al sole, ma anche durante le vostre giornate in città. Una coccola per corpo e viso imprescindibile e che vi permette di donare massimo benessere alla pelle. Ed ecco che per voi è pronto e in sconto un vero elisir di bellezza, che nutre la cute e che le dona un plus di morbidezza e un effetto setoso che dura per tutto il giorno. Un olio viso e corpo di Masqmai, Natural Beauty Elixir, un concentrato 100% naturale che nutre e rigenera tutti i tipi di pelle, in modo delicato e profondo.

Offerta Masqmai L’olio viso e corpo da avere adesso

Natural Beauty Elixir, un olio elisir per viso e corpo

Un vero toccasana per la salute della pelle, perché non si tratta solo di un olio, ma è un concentrato di ingredienti ad altissimo potenziale per il benessere della pelle, da azione antiinfiammatoria, lenitiva, idratante e nutriente. Insomma, il mix perfetto per prendersi cura della cute durante questa stagione.

Una combinazione di ingredienti mirati per prendersi cura della pelle, anche dopo essere stata sottoposta allo stress del sole, del caldo e dell’afa estiva. Un olio viso e corpo che combina olio di argan, olio di chia, olio di avocado, olio di semi d’uva, olio di nocciola, olio di jojoba e olio di mandorle con una sospensione di petali di elicriso dai Paesi Bassi. Un fiore che possiede tantissime proprietà e che rendono questo preziosissimo ingrediente uno dei più esclusivi e ricercati sul mercato. E che grazie a questo prodotto di Masqmai potrete avere per voi.

Come agisce l’olio di Masqmai

Un olio che si può utilizzare sia sul corpo che sul viso e che agisce su più fronti per un benessere completo e a lunga durata. L’olio Natural Beauty Elixir di Masqmai, infatti, vi permette di:

idratare e nutrire la pelle in profondità;

la pelle in profondità; rigenerare i tessuti , agendo anche in modo efficace nel trattamento delle cicatrici;

, agendo anche in modo efficace nel trattamento delle cicatrici; migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l’infiammazione della pelle;

sanguigna e ridurre l’infiammazione della pelle; lenire le scottature , svolgendo un aiuto prezioso in caso di irritazione post esposizione al sole, poiché calma l’area interessata e aiuta la rigenerazione della cute;

, svolgendo un aiuto prezioso in caso di irritazione post esposizione al sole, poiché calma l’area interessata e aiuta la rigenerazione della cute; oltre poi a svolgere anche un effetto antinfiammatorio, lenendo anche la pelle più sensibile e aiutando nel trattamento della rosacea e dei lividi.

Offerta Masqmai L’olio viso e corpo che è un vero elisir per la pelle

Come si usa

Insomma, Natural Beauty Elixir è un olio naturale per viso e corpo che cura la pelle de al 100%, nutrendola, rigenerandola e idratandola grazie agli acidi grassi naturali e agli antiossidanti contenuti nella combinazione di oli pressati a freddo. E che sono un vero concentrato di benessere per la cute, in ogni sua singola parte.

Per usarlo nel modo corretto e godere di tutti i benefici di questo olio miracoloso per la pelle, vi basta applicarlo alla fine della vostra classica skincare routine come ultimo step e permettendo al prodotto di agire in modo mirato ed efficace fin dal primo istante in cui lo avrete applicato, godendo dei suoi benefici e delle tantissime proprietà del mix di oli che contiene.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram