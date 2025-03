Con oltre 50mila recensioni il face roller è il segreto di bellezza di modelle e celeb. E costa pochissimo

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Il face roller di giada in sconto su Amazon è il beauty tool da avere ora

Scrollando il vostro feed di Instagram o cecando su YouTube dei video a tema bellezza, vi sarete senza dubbio imbattute in qualche reel in cui, modelle e influencer, mostravano come il loro viso fosse fresco e dall’aspetto ringiovanito grazie a un unico strumento di bellezza, il face roller, anche noto come rullo di giada. Uno strumento efficacissimo e che dona un effetto lifting naturale al viso, che aiuta ad allentare le tensioni dei muscoli facciali e che gli dona un aspetto più radioso, riposato e splendente. Insomma, un tool da avere e che trovate in sconto su Amazon proprio adesso.

A cosa serve il rullo di giada

Parliamo del rullo di giada di Baimei, un prodotto ideale da inserire nella propria skincare routine e che sta ottenendo sempre più successo visti i grandissimi benefici che porta alla pelle del viso e che potete vedere fin dai primissimi utilizzi.

Massaggiare la pelle del volto con il rullo di giada o face roller, infatti, aiuta i muscoli facciali a distendersi, rilassando eventuali tensioni, ossigenando i tessuti e donando alla pelle un plus di luminosità, maggior elasticità e un aspetto più radioso, fresco e giovane. E questo anche grazie all’azione di riattivazione della microcircolazione che il face roller è in grado di generare durante il suo utilizzo.

In più, massaggiare la pelle con il face roller, facilita l’assorbimento dei prodotti di skincare che avete applicato, potenziandone l’effetto e il risultato. Uno strumento che dona un effetto lifting al viso e che è davvero un must per la cura e la bellezza della pelle.

Come agisce la giada sul viso

Ma perché proprio la giada? La storia di questa pietra naturale ha radici molto antiche, e arriva dalla medicina tradizionale cinese. Una pietra che veniva utilizzata nella realizzazione di monili e portafortuna e che serviva per stimolare positività e ottimismo, ma anche per allontanare lo stress e per lasciare andare eventuali pensieri negativi.

Ma non solo. La giada, infatti, ha anche il potere di stimolare la guarigione, agendo sulle tensioni fisiche, su quelle del sistema nervoso e perfino sul corretto funzionamento dei reni. Oltre a regolarizzare l’attività del sistema cardiocircolatorio e polmonare.

Ma perché utilizzare questa pietra sul viso? Il beneficio reale del face roller sta nel massaggio che viene eseguito, chiamato Gua Sha, e che agisce su ogni parte del volto, stimolando la circolazione del sangue, e svolgendo una potente azione di drenaggio dei liquidi in eccesso, andando così a ridurre e eventuali gonfiori, rassodando la pelle e alleviandola con un’azione lenitiva. Ma permette anche di:

• illuminare la carnagione;

• alleviare la comparsa di occhiaie.;

• modellare la mascella e gli zigomi;

• alleviare la tensione del viso;

• ridurre la pressione muscolare.

Come si usa il face roller di Baimei

Il tutto passando in modo molto semplice il rullo sul viso, con movimenti precisi e delicati. Per ottenere il massimo beneficio dal vostro face roller, dovrete assicurarvi che la pietra sia ben pulita e conservata in un luogo fresco (anche in frigorifero). Dopo aver applicato la vostra crema viso o olio, come siete solite fare durante la skincare, potete utilizzare il rullo per massaggiare la pelle, partendo dal centro del viso e spostandovi verso l’esterno, leggermente verso l’alto. E avendo cura di concentravi maggiormente nelle zone di maggior tensione, come la fronte, il centro delle sopracciglia, gli zigomi, ecc.

Intorno agli occhi, poi, è importante eseguire movimenti lenti e circolari, partendo dalla zona centrale dell’occhio e andando verso le sopracciglia o le tempie. Per la fronte, invece, dovrete partire dalle sopracciglia e andare verso l’attaccatura dei capelli. Ed eseguendo questo massaggio per qualche minuto e in modo simmetrico su entrambi i lati del viso, garantendogli un effetto lifting immediato e un pieno di benessere e bellezza.

Insomma, questo si che è un tool da avere e il momento giusto per acquistarlo è adesso!

